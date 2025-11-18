Το λιανικό εμπόριο, μετά από μια μικρή παύση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, συνεχίζει να καταγράφει υψηλές πτήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπουν οι Όμιλοι στην Κύπρο και προχωρούν με ακόμη περισσότερες επενδύσεις στο νησί, αφού το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για άνοιγμα νέων καταστημάτων από επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Πρόσφατα έχουν ανακοινωθεί οι σχεδιασμοί για τη λειτουργία νέων καταστημάτων στην Κύπρο, με μεγάλους ομίλους να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο νησί και ενώ οι υπεραγορές καταγράφουν υψηλά ποσοστά στις πωλήσεις τους.

– Πρόσφατο παράδειγμα το άνοιγμα νέας υπεραγοράς METRO στην Αγία Φύλα στη Λεμεσό, με την οποία ο Όμιλος αυξάνει τον αριθμό των καταστημάτων του στην Κύπρο σε επτά. Τρία στη Λευκωσία (Στρόβολο, Αγλαντζιά, Πλατύ), ένα στη Λάρνακα, ένα στο Παραλίμνι και δύο στη Λεμεσό (Μουτταγιάκα και Αγία Φύλα). Το νέο κατάστημα θα έχει 8 ταμεία, 3 πάγκους αυτοεξυπηρέτησης και οι χώροι του καταστήματος φτάνουν τα 2500 τετραγωνικά μέτρα, σε δύο επίπεδα.

– Την ίδια τακτική φαίνεται να ακολουθά και άλλη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων στην Κύπρο, που αφορά το εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών. Συγκεκριμένα, το δίκτυο καταστημάτων STEPHANIS σε ανακοίνωση του τις προηγούμενες ημέρες γνωστοποίησε πως θα δημιουργήσει νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Όμιλος, το νέο κατάστημα θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (πρώην Στρατηγού Τιμάγια), κοντά στον κυκλικό κόμβο του Λιμανιού, σε απόσταση τριών λεπτών με αυτοκίνητο από το υφιστάμενο σημείο STEPHANIS.

Το κτήριο θα διαθέτει 2.500 τ.μ. εκθεσιακών χώρων σε δύο ορόφους και επιπλέον 1.000 τ.μ. αποθήκης σε τρίτο, ξεχωριστό όροφο, ανεβάζοντας το συνολικό εμβαδόν στις 3.500 τ.μ.

Η επένδυση θεωρείται συνέχεια του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα καταστήματος STEPHANIS, το οποίο λειτούργησε στην Έγκωμη Λευκωσίας το 2023. Με την ολοκλήρωσή του, επισημαίνεται ότι το κατάστημα της Λάρνακας αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σημείο STEPHANIS παγκύπρια, Σήμερα ο Όμιλος λειτουργεί οκτώ καταστήματα. Δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα, ένα στο Παραλίμνι, ένα στη Πάφο και την κεντρική του αποθήκη που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει, ενώ το άνοιγμα έχει προγραμματιστεί για το 2027.

– Ένας άλλος Όμιλος, από τους πιο γνωστούς στην Κύπρο, τα JUMBO, είχαν γνωστοποιήσει το προηγούμενο διάστημα τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων του στην Κύπρο, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερο την παρουσία του στο νησί, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πού θα βρίσκονται τα νέα τους καταστήματα. Τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο λειτουργούν έξι καταστήματα JUMBO. Δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα και ένα στην Πάφο.

Σε υψηλές στροφές το εμπόριο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 κατά 6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ για τον ίδιο μήνα, ο Όγκος Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση σε όγκο πωλήσεων καταγράφηκε στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε εξειδικευμένα καταστήματα που έφτασε το 19,2%, στα είδη ένδυσης και υπόδησης με 15,8%, ενώ ακολουθεί ο οικιακός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων και οι ηλεκτρικές συσκευές με 10,4%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων σε υπεραγορές άγγιξε το 8,7%.