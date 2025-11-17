Το άνοιγμα μιας νέας υπεραγοράς στην Κύπρο ανακοίνωσαν τα METRO Supermarkets, με το δίκτυο τους πλέον να αριθμεί εφτά καταστήματα.

Η νέα υπεραγορά άνοιξε στην Αγία Φύλα, στον κυκλικό κόμβο. Με το άνοιγμα της νέας υπεραγοράς τα METRO ενισχύουν την παρουσία τους στη Λεμεσό, αφού πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα στην πόλη.

Σε ολόκληρη την Κύπρο λειτουργούν σήμερα επτά υπεραγορές ΜETRO: τρεις υπεραγορές στη Λευκωσία (Στρόβολο, Αγλαντζιά και Πλατύ), μία στη Λάρνακα, μία στο Παραλίμνι και δύο στη Λεμεσό (Μουτταγιάκα και Αγία Φύλα).

Να σημειωθεί πως το πρώτο κατάστημα METRO άνοιξε τον Οκτώβριο του 1982 στη Λάρνακα.