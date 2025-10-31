Με τον νέο χρόνο θα αυξηθούν σε 1500 τα προϊόντα στην πλατφόρμα e-kalathi, μέσω της οποίας οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων μεταξύ διαφορετικών υπεραγορών.

Η πλατφόρμα λειτουργεί από τον περασμένο Μάρτιο και σήμερα οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από μια γκάμα 500 προϊόντων. Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, δήλωσε πως και μόνο το γεγονός ότι λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ υπεραγορών για να κρατηθούν οι τιμές σε χαμηλά επίπεδα.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, σημείωσε πως πρόκειται για σημαντικό εργαλείο που έχει στα χέρια του ο καταναλωτής, επισημαίνοντας πως ο αριθμός των προϊόντων με τη νέα χρονιά θα αυξηθεί στα 1500. Όπως είπε, το e-kalathi παρέχει τη δυνατότητα τους καταναλωτές να γνωρίζουν τις τιμές επιλεγμένων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, τονίζοντας πως υπάρχει θετική ανταπόκριση από το κοινό, καθώς ενισχύει τον ανταγωνισμό.

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως μέσω της λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν πιεστεί οι τιμές προς τα κάτω, τονίζοντας πως απτό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός σήμερα είναι μηδενικός. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, ο αριθμός των επισκεπτών στην πλατφόρμα υπολογίζεται στις 20 χιλ., εκφράζοντας την εκτίμηση πως θα αυξηθεί ο αριθμός με μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.