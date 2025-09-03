Τρεις μήνες μετά τη λειτουργία του e-kalathi, οι τιμές παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με τις μειώσεις να κινούνται κάτω από το 1%, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριο Δρουσιώτη. Έρευνα του Συνδέσμου κατέδειξε τεράστιες διαφορές στο κόστος του ίδιου καλαθιού προϊόντων μεταξύ των υπεραγορών, που ξεπερνούν τα €100 και πολλές προσφορές δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε χαμηλότερες τιμές.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης σημείωσε ότι έχοντας ήδη παρέλθει ένα διάστημα τριών μηνών από την λειτουργία του e-kalathi, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

(1) Παρά τις ανακοινώσεις των αρμοδίων, η μείωση στις τιμές είναι ανεπαίσθητη και, συγκεκριμένα, κάτω από το 1%.

(2) Για το ίδιο καλάθι προϊόντων, για το οποίο έγινε η σχετική έρευνα, υπάρχει τεράστια διαφορά στις τιμές, μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς, η οποία ξεπερνά τα €100.

(3) Η έρευνα του συνδέσμου κατέδειξε ότι από τα 76 προϊόντα, τα οποία είχε σε προσφορά συγκεκριμένη υπεραγορά, οι τιμές για τα 66 εξ αυτών ήταν ίδιες ή και ψηλότερες σε σχέση με άλλη υπεραγορά, η οποία δεν είχε σε προσφορά τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Επομένως, συμβούλευσε ο κ. Δρουσιώτης, οι καταναλωτές θα πρέπει να κοιτάζουν την τελική τιμή του προϊόντος και όχι το γεγονός ότι αυτό είναι σε προσφορά.

Ο κ. Δρουσιώτης ξεκαθάρισε ότι η σύγκριση του Συνδέσμου Καταναλωτών γίνεται μεταξύ των 260 κοινών προϊόντων με τον ίδιο γραμμικό κώδικα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι πως, κάθε υπεραγορά, διαθέτει προϊόντα τα οποία ενδεχομένως είναι φθηνότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, όπως τα private labels ή προϊόντα τα οποία δεν εισάγονται απευθείας από αντιπροσωπείες. Επομένως, ο όρος φθηνότερη ή ακριβότερη υπεραγορά, αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Δρουσιώτης, ο λόγος που γίνεται η σύγκριση μεταξύ των πέντε υπεραγορών, είναι διότι διαθέτουν τα περισσότερα προϊόντα από το e-kalathi (Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Μετρό, Ιωαννίδης, Άλφα Μέγα). Επί τούτου, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι άλλες υπεραγορές, που επίσης διαθέτουν σημαντική παρουσία στην κυπριακή αγορά, όπως για παράδειγμα τα Lidl, δεν περιλαμβάνονται στη σύγκριση, γιατί διαθέτουν πολύ λιγότερα προϊόντα στα ράφια τους, από αυτά που βρίσκονται στο e kalathi. Συγκεκριμένα: Λιγότερα προϊόντα: Lidl με μόλις 117 κωδικούς, Pop Life με 170. Περισσότερα προϊόντα: Σκλαβενίτης (461), Ιωαννίδης (433), Μετρό (412), Αθηαινίτης (399), Άλφα Μέγα (371).

Από την έρευνα του Συνδέσμου, προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς ξεπερνά τα €104 για το ίδιο καλάθι προϊόντων. Ο Σκλαβενίτης βγήκε φθηνότερος σε όλες τις βασικές κατηγορίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Συνδέσμου, προκύπτει: Σκλαβενίτης: €893,38 (χαμηλότερο συνολικό κόστος). Αθηαινίτης: €951,84. Μετρό: €985,47. Ιωαννίδης: €997,06. Άλφα Μέγα: €997,90 (υψηλότερη τιμή).