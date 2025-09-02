Τεράστιες διαφορές τιμών για τα ίδια προϊόντα εντοπίζει νέα έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, που δείχνει ότι η ψαλίδα μπορεί να ξεπερνά τα €100 από υπεραγορά σε υπεραγορά. Τα στοιχεία προέρχονται από την πλατφόρμα e-kalathi, η οποία λειτουργεί από τις 12 Ιουνίου 2025.
Σκλαβενίτης η πιο φθηνή αλυσίδα
Από σύγκριση 260 κοινών προϊόντων στις 31 Αυγούστου προέκυψε ότι:
- Σκλαβενίτης: €893,38 (χαμηλότερο συνολικό κόστος)
- Αθηαινίτης: €951,84
- Μετρό: €985,47
- Ιωαννίδης: €997,06
- Άλφα Μέγα: €997,90 (υψηλότερη τιμή)
Η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς ξεπερνά τα €104 για το ίδιο καλάθι προϊόντων.
Συγκρίσεις ανά κατηγορία προϊόντων
- Γαλακτοκομικά (45 προϊόντα): Σκλαβενίτης €119,21 / Άλφα Μέγα €135,95
- Μη αλκοολούχα ποτά (36 προϊόντα): Σκλαβενίτης €116,76 / Μετρό €132,11
- Προσωπική φροντίδα (28 προϊόντα): Σκλαβενίτης €139,61 / Ιωαννίδης €154,65
Ο Σκλαβενίτης βγήκε φθηνότερος σε όλες τις βασικές κατηγορίες.
Μεγάλα κενά στο e-kalathi
- Λιγότερα προϊόντα: Lidl με μόλις 117 κωδικούς, Pop Life με 170.
- Περισσότερα προϊόντα: Σκλαβενίτης (461), Ιωαννίδης (433), Μετρό (412), Αθηαινίτης (399), Άλφα Μέγα (371).
Χωρίς ουσιαστική μείωση τιμών
Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών τονίζει ότι, παρά τις πρώτες διαφοροποιήσεις στην έναρξη λειτουργίας του e-kalathi, τον Αύγουστο δεν υπήρξε ουσιαστική μείωση τιμών. Η πτώση κάτω από το 1% δεν θεωρείται ένδειξη αποκλιμάκωσης.
Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις συντονισμού προσφορών: οι υπεραγορές παρακολουθούν στενά η μία την άλλη, αποφεύγοντας να έχουν ίδιες εκπτώσεις την ίδια περίοδο. Όπου οι προσφορές συμπίπτουν, είναι για να περιορίσουν μεγάλες αποκλίσεις τιμών.
«Διαφάνεια και τόλμη» υπόσχεται ο Σύνδεσμος
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τα αποτελέσματα των ερευνών του, προειδοποιώντας ότι η αγορά τροφίμων στην Κύπρο εμφανίζει σοβαρές στρεβλώσεις.