Τεράστιες διαφορές τιμών για τα ίδια προϊόντα εντοπίζει νέα έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, που δείχνει ότι η ψαλίδα μπορεί να ξεπερνά τα €100 από υπεραγορά σε υπεραγορά. Τα στοιχεία προέρχονται από την πλατφόρμα e-kalathi, η οποία λειτουργεί από τις 12 Ιουνίου 2025.

Σκλαβενίτης η πιο φθηνή αλυσίδα

Από σύγκριση 260 κοινών προϊόντων στις 31 Αυγούστου προέκυψε ότι:

Σκλαβενίτης : €893,38 (χαμηλότερο συνολικό κόστος)

: €893,38 (χαμηλότερο συνολικό κόστος) Αθηαινίτης : €951,84

: €951,84 Μετρό : €985,47

: €985,47 Ιωαννίδης : €997,06

: €997,06 Άλφα Μέγα: €997,90 (υψηλότερη τιμή)

Η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς ξεπερνά τα €104 για το ίδιο καλάθι προϊόντων.

Συγκρίσεις ανά κατηγορία προϊόντων

Γαλακτοκομικά (45 προϊόντα): Σκλαβενίτης €119,21 / Άλφα Μέγα €135,95

Σκλαβενίτης €119,21 / Άλφα Μέγα €135,95 Μη αλκοολούχα ποτά (36 προϊόντα): Σκλαβενίτης €116,76 / Μετρό €132,11

Σκλαβενίτης €116,76 / Μετρό €132,11 Προσωπική φροντίδα (28 προϊόντα): Σκλαβενίτης €139,61 / Ιωαννίδης €154,65

Ο Σκλαβενίτης βγήκε φθηνότερος σε όλες τις βασικές κατηγορίες.

Μεγάλα κενά στο e-kalathi

Λιγότερα προϊόντα: Lidl με μόλις 117 κωδικούς, Pop Life με 170.

Lidl με μόλις 117 κωδικούς, Pop Life με 170. Περισσότερα προϊόντα: Σκλαβενίτης (461), Ιωαννίδης (433), Μετρό (412), Αθηαινίτης (399), Άλφα Μέγα (371).

Χωρίς ουσιαστική μείωση τιμών

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών τονίζει ότι, παρά τις πρώτες διαφοροποιήσεις στην έναρξη λειτουργίας του e-kalathi, τον Αύγουστο δεν υπήρξε ουσιαστική μείωση τιμών. Η πτώση κάτω από το 1% δεν θεωρείται ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις συντονισμού προσφορών: οι υπεραγορές παρακολουθούν στενά η μία την άλλη, αποφεύγοντας να έχουν ίδιες εκπτώσεις την ίδια περίοδο. Όπου οι προσφορές συμπίπτουν, είναι για να περιορίσουν μεγάλες αποκλίσεις τιμών.

«Διαφάνεια και τόλμη» υπόσχεται ο Σύνδεσμος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τα αποτελέσματα των ερευνών του, προειδοποιώντας ότι η αγορά τροφίμων στην Κύπρο εμφανίζει σοβαρές στρεβλώσεις.