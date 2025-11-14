Το Δίκτυο Καταστημάτων STEPHANIS έκανε γνωστό ότι προχωρά στη δημιουργία ενός νέου, υπερσύγχρονου καταστήματος στη Λάρνακα, τονίζοντας πως η επένδυση αυτή εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική του για συνεχή ανάπτυξη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το νέο κατάστημα θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (πρώην Στρατηγού Τιμάγια), κοντά στον κυκλικό κόμβο του Λιμανιού, σε απόσταση τριών λεπτών με αυτοκίνητο από το υφιστάμενο σημείο STEPHANIS.

Το κτίριο θα διαθέτει 2.500 τ.μ. εκθεσιακών χώρων σε δύο ορόφους και επιπλέον 1.000 τ.μ. αποθήκης σε τρίτο, ξεχωριστό όροφο, ανεβάζοντας το συνολικό εμβαδόν στις 3.500 τ.μ.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στο ισόγειο θα παρέχεται στεγασμένος, άνετος και δωρεάν χώρος στάθμευσης 52 θέσεων, ενώ η πρόσβαση στο κατάστημα θα γίνεται μέσω ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών. Η επένδυση θεωρείται συνέχεια του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα καταστήματος STEPHANIS, το οποίο λειτούργησε στην Έγκωμη Λευκωσίας το 2023. Με την ολοκλήρωσή του, επισημαίνεται ότι το κατάστημα της Λάρνακας αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σημείο STEPHANIS παγκύπρια.

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει, ενώ το άνοιγμα έχει προγραμματιστεί για το 2027. Το νέο κτίριο θα φιλοξενεί όλες τις κύριες κατηγορίες τεχνολογικών προϊόντων, από κινητή τηλεφωνία, υπολογιστές, τηλεοράσεις και ήχο, μέχρι gaming, προϊόντα ενέργειας, οικιακές συσκευές και εποχιακά είδη, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού χώρου.

Το Δίκτυο STEPHANIS υπενθύμισε ότι βρίσκεται στη Λάρνακα από το 2005, ξεκινώντας τότε με μικρότερα καταστήματα. Όπως αναφέρθηκε, η νέα επένδυση αποτελεί έναν τρόπο ανταπόδοσης της πολυετούς στήριξης των κατοίκων της πόλης, προσφέροντας το κατάστημα τεχνολογίας που –όπως σημειώνεται– «η Λάρνακα αξίζει».