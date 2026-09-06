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Δεσμώτες στη δίνη δύο πολεμικών συγκρούσεων και των παρενεργειών που πυροδοτούν είναι την τελευταία τετραετία οι Κύπριοι. Το πρώτο ενεργειακό χτύπημα επήλθε το 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν η τιμή της βενζίνης είχε «πετάξει» στα €1,82 και του πετρελαίου κίνησης σχεδόν στα €2, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Έκτοτε, οι τιμές συντηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, παρά τις καλές στιγμές αποκλιμάκωσης, με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να θυμίζει deja vu και της βενζίνης να έχει ακόμη απόσταση να καλύψει.

Τέσσερα χρόνια μετά, ένας νέος κυκλώνας, αυτός της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, ταρακούνησε εκ νέου τα νερά, οδηγώντας το τελευταίο εξάμηνο τις λιανικές τιμές σε νέες περιπέτειες. Όπως καταμαρτυρούν τα στοιχεία του Συνδέσμου Καταναλωτών, από την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 29,2 σεντ το λίτρο (22,2%) και του πετρελαίου κίνησης κατά 45 σεντ το λίτρο (31,8%).

Οι αυξήσεις επήλθαν σε δύο κύματα, πλην όμως ο Μάρτιος αποτέλεσε το ορόσημο που «φόρτωσε» στους καταναλωτές το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Μέσα σε 26 μέρες η τιμή της βενζίνης από τα €1,315 το λίτρο είχε εκτοξευθεί στα €1,522 το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης, που μέχρι σήμερα δέχεται ισχυρότερες πιέσεις, από τα €1,413 στα €1,764 το λίτρο.

Η κυβερνητική απόφαση για τη φορολογική ελάφρυνση των 8,3 σεντ το λίτρο, τον Απρίλιο, λειτούργησε ως ανάχωμα, δεν κατάφερε ωστόσο να ακυρώσει τις ορμητικές διεθνείς πιέσεις.

Το δεύτερο κύμα ανατιμήσεων άρχισε να διαμορφώνεται από τα μέσα Ιουλίου, ανατρέποντας την αποκλιμάκωση των προηγούμενων μηνών. Από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, η βενζίνη πρόσθεσε 13,5 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 28,3 σεντ, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα €1,607 για τη βενζίνη και στα €1,863 για το πετρέλαιο κίνησης.

Μπροστά στη συνεχιζόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων, η Κυβέρνηση προσανατολίζεται, πάντως, σε νέα παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα κίνησης, καθώς η υφιστάμενη ρύθμιση εκπνέει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα την πρόθεσή του να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για παράταση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα καύσιμα κίνησης μέχρι και τον Νοέμβριο.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις στην ενέργεια διατηρούν αρνητικό πρόσημο και συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, επισήμανε ότι, με τη λήξη της παράτασης, τα δεδομένα θα επανεξεταστούν για να αποφασιστεί κατά πόσο θα χρειαστεί νέα ανανέωση.

Κανονικά η προμήθεια

Παρά τη γεωπολιτική κρίση στην περιοχή, δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων στην Κύπρο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος μίλησε στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες ανταποκρίνονται κανονικά στις παραγγελίες των πρατηρίων και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία.

Η Κύπρος εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και το Ισραήλ, με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση να μην έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής τις σχετικές προμήθειες. Παρά τις ανατιμήσεις, η κατανάλωση κατά την περίοδο των διακοπών παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς οι μετακινήσεις ήταν αυξημένες. Ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε, ωστόσο, ότι παρατηρείται αυξημένη μετάβαση στα κατεχόμενα για αγορά καυσίμων, την οποία απέδωσε στις υψηλότερες τιμές που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές.

Αυξημένα κέρδη για τα διυλιστήρια

Τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων βενζίνης ξεπέρασαν τα 62 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, σύμφωνα με εμπορικά στοιχεία που εξέτασε το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι φορτηγίδες βενζίνης Eurobob E5 διαπραγματεύονταν με premium έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent περίπου 62,07 δολαρίων το βαρέλι, από premium 55,62 δολαρίων την Τρίτη. Σε αυτό το επίπεδο, η ευρωπαϊκή βενζίνη διαπραγματεύεται ελάχιστα κάτω από τα ιστορικά υψηλά περιθώρια κέρδους βενζίνης Eurobob E5 των 62,10 δολαρίων που επιτεύχθηκαν τον Ιούνιο του 2022, στο αποκορύφωμα των διαταραχών των τιμών του πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Οι αυξανόμενες απεργίες σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των εξευγενισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα.

Τα ευρωπαϊκά περιθώρια κέρδους διύλισης βενζίνης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω από τα χαμηλά αποθέματα στον εμπορικό και αποθηκευτικό κόμβο Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσας (ARA), με τα χαμηλά επίπεδα νερού να έχουν περιορίσει τις εισροές φορτηγίδων κατά μήκος του Ρήνου, επιδεινώνοντας την ήδη περιορισμένη προσφορά στη λεκάνη του Ατλαντικού, δήλωσε ο Janiv Shah της εταιρείας συμβούλων Rystad Energy. Τα αποθέματα βενζίνης ARA βρίσκονταν στο χαμηλότερο σημείο τους από τον Σεπτέμβριο του 2021 την περασμένη εβδομάδα, σε μόλις 752.000 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της ολλανδικής συμβουλευτικής εταιρείας Insights Global.