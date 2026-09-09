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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι τραγικές συνέπειες των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, απαιτούν εγρήγορση και διαρκή αναπροσαρμογή των αμυντικών μας σχεδιασμών και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για διεύρυνση των στρατιωτικών συνεργασιών μας, ενισχύοντας συνεχώς το διεθνές μας αποτύπωμα, ανέφερε ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου. Ο Αρχηγός απηύθυνε χαιρετισμό το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση με την ευκαιρία της Εορτής του Γενέθλιου της Υπεραγίας Θεοτόκου, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου.

Ο Αρχηγός είπε, μεταξύ άλλων, ότι έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε την Εθνική Φρουρά ως βασικό πυλώνα ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η ΕΦ βρίσκεται σε μια πορεία συνολικού εκσυγχρονισμού σε οπλικά συστήματα, μέσα και υποδομές, σε διαδικασίες και πρακτικές.

Τόνισε ότι οι συμφωνίες αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας αποτελούν ισχυρό πλαίσιο για την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της Κύπρου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν καθοριστικά στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ΕΦ.

Ο Αρχηγός πρόσθεσε ότι κεντρικό ρόλο στις στρατιωτικές συνεργασίες θα έχουν πάντα οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η κοινή μήτρα της προέλευσης όλων των στελεχών μας και ο διαχρονικός αρωγός και υποστηρικτής των δράσεών μας.

Αναφερόμενος στα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου με τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου είπε ότι η Εθνική Φρουρά ήρθε αντιμέτωπη με απειλές πρωτόγνωρες και προσαρμόστηκε ταχύτατα, με πλάνο, αξιοποιώντας τη συνδρομή φίλιων χωρών, με πρώτη και καλύτερη αυτή της Ελλάδας και συντονίζοντας δυνάμεις δυσανάλογα μεγάλες, έστησε ισχυρό δίχτυ ασφαλείας γύρω από το νησί, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των συμμάχων της.

Αναφέρθηκε επίσης στην αρωγή της ΕΦ στο κοινωνικό σύνολο που αποτυπώνεται έμπρακτα στη φύλαξη κρίσιμων υποδομών, στη λειτουργία της Μονάδας αεροπυρόσβεσης, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, σε αποστολές Έρευνας και Διάσωσης και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Η επετειακή εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΓΕΕΦ, παρουσία του Αρχιεπισκόπου, του Υπουργού Άμυνας και άλλων Υπουργών, της ηγεσίας του ΓΕΕΦ, Πρέσβεων και Ακολούθων ξένων χωρών, Βουλευτών, εκπρόσωπων κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, εν αποστρατεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών και αντιπροσωπειών στελεχών και οπλιτών.