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Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μεγάλες επιτυχίες και στιγμές που θα μείνουν στη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων θεατών έζησε το ΟΑΚΑ, όπου η Άννα Βίσση αποθεώθηκε σε μια εντυπωσιακή συναυλία διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Από την είσοδό της στη σκηνή μέχρι τη συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια χάρισε στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι, με τους θεατές να τραγουδούν μαζί της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όπως ήταν προγραμματισμένο, ξεκινώντας το σόου με το τραγούδι «Αιγαίο». Ακολούθησε ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών, με το κοινό να τραγουδά μαζί της.

«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».

Η Άννα Βίσση κατέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μέσα σε μία κυκλική κατασκευή, φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, με την είσοδό της να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό που είχε γεμίσει το στάδιο.

Σημειώνεται ότι οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, ενώ περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show, με το κοινό να μπαίνει στους ρυθμούς του DJ Argy (Αργύρη Θεοφίλη). Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός έδωσε τον τόνο της βραδιάς πριν από την εμφάνιση της τραγουδίστριας, με την οποία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Η αφιέρωση της Βίσση στον Μαζωνάκη

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, ενώ εκείνη τη στιγμή στα μάτριξ του Σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη με εμφανή συγκίνηση, αναφερόμενη στην πορεία του και στην αγάπη που του έδειξε ο κόσμος.

«Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε.

«Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια κάλεσε στη συνέχεια το κοινό να τραγουδήσει μαζί της, λέγοντας: «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν», πριν ξεκινήσει το τραγούδι «Κάθε βράδυ του Σαββάτου».

Η Άννα Βίσση συνέχισε την αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας πως θα του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”», είπε η τραγουδίστρια, πριν ερμηνεύσει το κομμάτι μπροστά στο συγκινημένο κοινό του ΟΑΚΑ.

Φωτογραφίες

Η βροχή που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στην Αθήνα δεν στάθηκε εμπόδιο για το κοινό, που άρχισε να καταφθάνει από νωρίς στο ΟΑΚΑ με αδιάβροχα και ομπρέλες, περιμένοντας την έναρξη του σόου και παραμένοντας στις θέσεις του για να απολαύσει την εμφάνιση της τραγουδίστριας.

Με πληροφορίες από protothema.gr