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Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ προειδοποίησε τα εμπορικά πλοία ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες εάν κινούνται σε «παράνομες» διαδρομές.

Η απόφαση αυτή «εγείρει κίνδυνο οικονομικών απωλειών και απωλειών ανθρωπίνων ζωών για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα», ενώ παράλληλα συνεπάγεται «περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X.

Παρότρυνε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες «παραβιάσεις» προειδοποιώντας πως όσοι ενέχονται σε αυτές θα υποστούν μέτρα στο μέλλον.

Καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για να ξανανοίξει το στενό, που παραμένει de facto κλειστό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη υπέβαλε αυτή την εβδομάδα μέσω του εμιράτου του Κατάρ στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να ξανανοίξει η στρατηγική θαλάσσια οδός «σε επτά ημέρες», σύμφωνα με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αλλά ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη.

Το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα διερχόταν απρόσκοπτα και δωρεάν από το στενό προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

protothema.gr