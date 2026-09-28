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Πριν ασχοληθούμε με τα παντός είδους νούμερα, η στήλη ανοίγει σήμερα με ένα κείμενο γραμμένο από τον Αχιλλέα Γραβάνη, Καθηγητή Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northeastern, ΗΠΑ.

Μου τον σύστησε φίλος, έπεσα με τα μούτρα στην αρθρογραφία και στην βιβλιογραφία, και τον κάλεσα να μιλήσουμε στην εκπομπή μου «Καθρέφτης», στα πρώτα του βήματα στο τότε Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μετονομασμένο τώρα σε ertnews radio.

Οι κουβέντες μας δεν είχαν να κάνουν μόνο με θέματα της ειδικότητάς του, ούτε και για την τρέχουσα, όπως λέμε επικαιρότητα. Και δεν ήταν καθόλου έκπληξη για μένα όταν είδα, και διάβασα προχθές, ένα εξαιρετικό κείμενό του στο facebook.

Ποιος είπε ότι ο καθένας πρέπει να μιλάει μόνο για τα θέματα ειδικότητάς του; «Ανοησία μεγάλη», μου απάντησε. Και ιδού τώρα ένα κείμενο, για πολλούς απροσδόκητο. Για μένα, όχι:

«Ποτέ η χώρα δεν είχε έναν πρωθυπουργό τόσο κοσμοπολίτη (μιλά άπταιστα τις τρεις διεθνείς γλώσσες, σπούδασε στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, απολαμβάνει ευρύτατου διεθνούς σεβασμού) και είναι ταυτόχρονα δίχως λαϊκισμό αλλά με υπευθυνότητα για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας να στηρίζουν μετρημένα τους πολίτες, να ενισχύουν δίχως ιστορικό προηγούμενο την άμυνα που τόσο χρειάζεται η χώρα για να επιβιώσει στην επικίνδυνη γειτονιά μας, δίχως να βάζει σε κίνδυνο την οικονομία της που μόλις βγήκε από την χρεοκοπία.

Η σύγκριση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που επιζητούν την πρωθυπουργία είναι χαοτική σε προσόντα και τεκμηριωμένες ικανότητες: επαρχιώτες, ημιμαθείς, άλαλοι γλωσσών, ανύπαρκτοι στην διεθνή πολιτική σκηνή και το πιο επικίνδυνο για τον τόπο ασύστολοι λαϊκιστές και δημαγωγοί.

Οι πολίτες οφείλουν να ακούσουν την ομιλία του πρωθυπουργού πριν λίγες μέρες στον ΟΗΕ για να αντιληφθούν για άλλη μια φορά την χαοτική διαφορά. Θα ήταν καλό να την άκουγε προσεκτικά και ο Κύπριος Πρόεδρος, συμπληρώνω!

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του δεν τα έχουν κάνει όλα σωστά. Οφείλουν με την σειρά τους να ακούσουν, να πείσουν τους πολίτες ότι μια πιθανή 3η θητεία θα εστιάσει άνευ προηγουμένου, με δύναμη στον έλεγχο στο τοπικό δυνατόν (έχει και την διεθνή διάσταση του) των τιμών της διατροφής και κατοικίας, στην ουσιαστική μεταρρύθμιση στη παιδεία, την έρευνα και καινοτομία που αποτελούν την μοναδική ελπίδα επιβίωσης και προόδου της χώρας.

Σε όλα τα παρακάνω υστέρησαν στις προηγούμενες θητείες τους.

Το αρχικό όραμα ήταν να υπάρξει μετά την χρεοκοπία της χώρας, κανονικότητα στα οικονομικά της, συμμάζεμα του προϋπολογισμού, πάταξη αρχική της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής, πάταξη της γραφειοκρατίας με το διαυγές ηλεκτρονικό κράτος, να υπάρξει άμυνα αποτροπής ώστε η χώρα να έχει κάποιες πιθανότητες να επιβιώσει και επιτέλους διεθνώς να μην μας αντιμετωπίζουν ως χώρα παρία.

Αυτό έγινε πράξη σε μεγάλο βαθμό. Το επόμενο όραμα είναι η Ελλάδα να προοδεύσει αληθινά να εκσυγχρονιστεί να γίνει μια παραγωγική διεθνώς ανταγωνιστική, καινοτόμος χώρα.

ΥΓ# Δεν έχω ούτε είχα ποτέ οποιαδήποτε σχέση με το κυβερνών κόμμα

Τέτοιους, καταρτισμένους και με λόγο καθαρό, χρειαζόμαστε και στην Κύπρο. Κάποτε είχαμε, θαρρώ!