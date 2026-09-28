Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ολοκλήρωση της αποχώρησης όλων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ ανέφερε πηγή στην ιρακινή κυβέρνηση, μιλώντας χθες, Κυριακή, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Οι μάχιμες δυνάμεις και οι μονάδες υποστήριξης εγκατέλειψαν τη χώρα, διαβεβαίωσε η πηγή αυτή.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ως αυτό το στάδιο από την Ουάσιγκτον.

Οι κυβερνήσεις των δυο κρατών είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων το 2024. Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, στην ιρακινή επικράτεια στάθμευαν τα τελευταία χρόνια περίπου 2.500 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Πριν αποσυρθούν, αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονταν σε βάσεις στην Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Βαγδάτης καθώς και στην αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της όπου βρίσκονται κυβερνητικές υπηρεσίες και ξένες πρεσβείες, τη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τις ΗΠΑ ενεπλάκη στην εκστρατεία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο Ιράκ και τη Συρία το 2014. Η εξτρεμιστική οργάνωση είδε να καταρρέει το «χαλιφάτο» της αρχικά στο Ιράκ, το 2017, κατόπιν στη Συρία το 2019.

Ωστόσο πυρήνες του ISIS παραμένουν ενεργοί κι εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις και στις δύο χώρες, παρά την απώλεια των αχανών εκτάσεων που κατείχαν.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ επιδεινώθηκε και πάλι αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ιρανικές ένοπλες ομάδες προσκείμενες στην Ισλαμική Δημοκρατία είχαν ήδη συγκρουστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σημειώθηκαν εκατοντάδες επιθέσεις, ιδίως εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.

Το Ιράν και οι ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό στο Ιράκ αναμένεται να εκφράσουν ικανοποίηση για την αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ.

Από την Τετάρτη –την ημέρα της προθεσμίας για την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού– αναμένεται να εορταστεί με τετραήμερη αργία στο Ιράκ η «ημέρα της ανεξαρτησίας».

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, όταν ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσέιν. Ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος είχε αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος των μάχιμων στοιχείων του από τη χώρα το 2011, επέστρεψε το 2014, κατόπιν αιτήματος της Βαγδάτης για να αντιμετωπιστεί το ISIS.

protothema.gr