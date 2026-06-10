Δέκα ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €32.026, καταχωρίστηκαν τον Μάιο στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, και οι δέκα επιταγές αφορούσαν τρία νομικά πρόσωπα.

Από την αρχή του έτους, καταχωρίστηκαν συνολικά 69 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €210.502, από 32 νομικά πρόσωπα και 12 φυσικά πρόσωπα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφεται μείωση 32% στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών και 12,8% στην αξία τους.

Επιπλέον, τον Μάιο καταχωρίστηκαν στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών ένα νομικό πρόσωπο ως εκδότης ακάλυπτης επιταγής και ένα φυσικό πρόσωπο που ελέγχει νομικό πρόσωπο.

Από την αρχή της χρονιάς, οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών που καταχωρίστηκαν στο ΚΑΠ ανήλθαν συνολικά σε 50. Από αυτούς, 20 είναι νομικά πρόσωπα, έξι φυσικά πρόσωπα και 24 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.