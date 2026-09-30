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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, επιβεβαιώνοντας με επίσημη δήλωσή του τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις στην Κοπεγχάγη.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας γνωστοποίησε πως πήρε την απόφαση μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζόρζε Ζεσούς και τη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.

Ο 41χρονος επιθετικός ξεκαθάρισε, πάντως, πως προς το παρόν δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Όπως ανέφερε, θα μιλήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και θα παρουσιάσει τη δική του πλευρά στους Πορτογάλους.

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