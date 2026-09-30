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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό που ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford την περασμένη Κυριακή.

Μιλώντας στο Skynews, ο Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Γκλόστερσιρ τις τελευταίες ημέρες, και ότι «δεν θα δίσταζε» να συγκαλέσει εκτάκτως το κοινοβούλιο εάν χρειαζόταν.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν και στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση πέντε άνδρες από το Λονδίνο, ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία, μετά τον εντοπισμό τριών βαν που είχαν αποκλείσει έναν δρόμο κοντά στη βάση της RAF.

«Υπάρχει πράγματι μια ισχυρή ένδειξη ότι το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο. Αυτό παραμένει, ωστόσο, μια περίπλοκη και πολύ σοβαρή αστυνομική έρευνα. Επομένως, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο σε αυτό το στάδιο.»

«Ο κόσμος προφανώς καταλαβαίνει ότι αυτό έχει απορροφήσει ένα αρκετά σημαντικό μέρος του χρόνου μου εδώ στο Λίβερπουλ αυτή την εβδομάδα. Προήδρευσα στην κυβερνητική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων (COBRA) τη Δευτέρα. Περιμέναμε να επιβεβαιώσουμε τι μπορούσαμε να δηλώσουμε, αλλά τώρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πεποίθησή μας ότι το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο», ανέφερε ο Άντι Μπέρναμ.

cnn.gr