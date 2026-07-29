Μείωση 55,3% κατέγραψε ο Δείκτης Ατυχημάτων στην Κύπρο μεταξύ 2017 και 2025, συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία για όγδοη διαδοχική χρονιά, σύμφωνα με ανάλυση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Το 2025 ο Δείκτης Ατυχημάτων μειώθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αποκλιμάκωση αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια για ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις το 2025 καταγράφηκαν στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με 15,2%, στις μεταφορές και την αποθήκευση, με 8,8%, και στα ξενοδοχεία και εστιατόρια, με 7,3%.

Αύξηση σε κατασκευές και μεταποίηση

Παρά τη συνολική βελτίωση, οι κατασκευές και η μεταποίηση εξακολουθούν να καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό εργατικών ατυχημάτων.

Από το 2019 έως το 2025, ο Δείκτης Ατυχημάτων μειώθηκε κατά 42,5% στις κατασκευές και κατά 39,6% στη μεταποίηση. Σε σύγκριση, ωστόσο, με το 2024, αυξήθηκε κατά 3,9% στις κατασκευές και κατά 11,7% στη μεταποίηση.

Ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως υψηλού κινδύνου, αντιπροσώπευε το 18% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων το 2025, έναντι 15,3% το προηγούμενο έτος.

Συχνότερη αιτία οι πτώσεις

Οι πτώσεις παραμένουν η συχνότερη αιτία εργατικών ατυχημάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Στην Κύπρο, το 31,4% των ατυχημάτων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται σε πτώσεις. Στις κατασκευές, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 38,7%.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων διαδικασιών πρόληψης και συλλογικών μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα στα εργοτάξια.

Από τον Μάρτιο του 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις πτώσεις από ύψος στα εργοτάξια.

Στόχος τα «μηδέν εργατικά ατυχήματα»

Το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος βρίσκεται διαχρονικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του Δείκτη Ατυχημάτων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζει τις εκστρατείες επιθεώρησης, πρόληψης και ενημέρωσης, με στόχο την καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου παραμένει το όραμα «Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα».

Η ανάλυση αφορά ατυχήματα που είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία εργαζομένου από την εργασία του για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.