Προσεχώς αναμένονται εξελίξεις και ανακοινώσεις σε σχέση με δυο σημαντικές έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η μια είναι έρευνα-έκπληξη, υπό την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει στη δημοσιότητα τίποτα σχετικό με αυτήν. Γι΄ αυτό το λόγο η γνωστοποίηση των υποκειμένων/αντικειμένων της διερεύνησης εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αίσθηση.

Το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης έχει ήδη παραδοθεί, μελετάται από αρμόδια στελέχη της Αρχής και σύντομα θα εκδοθεί ανακοίνωση για τα ευρήματα που προέκυψαν.

Η έτερη έρευνα έχει απασχολήσει τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, ενώ τέθηκε προς συζήτηση και στη Βουλή. Εστιάζει σε δυο από τις τρεις συνολικά καταγγελίες που έκανε ο βουλευτής, Χρίστος Χριστοφίδης.

Η σύνταξη του πορίσματος από τους ερευνητές νομικούς, μετά από έναν χρόνο ακροάσεων, όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Φ», είναι στο τελικό στάδιο και η παράδοσή του αναμένεται εντός των επόμενων 24ωρών. «Ίσως και πριν το τέλος της εβδομάδας να βρίσκεται στα χέρια των στελεχών της Αρχής» ανέφερε έγκυρη πηγή της εφημερίδας μας.

Οι δυο καταγγελίες

Όπως είναι γνωστό, οι δυο αυτές καταγγελίες που διερευνήθηκαν «πακέτο» σχετίζονται με πολιτογραφηθέντες.

Η πρώτη αφορά ξένους επενδυτές που απέκτησαν κυπριακό διαβατήρια και εμφανίζονται να έχουν κάνει εισφορά στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους κυπριοποιημένους επενδυτές, οι οποίοι ήταν μέτοχοι στη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank.

Ο τραπεζικός αυτός οργανισμός, όπως είναι γνωστό, δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο, ενώ στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στη Λεμεσό, που ανεγέρθη από κατασκευαστική εταιρεία, ιδρυθείσα από τον Γιάννη Μισιρλή, γαμπρό του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Από συμπληγάδες

Αν και η υπόθεση με τις προαναφερθείσες καταγγελίες Χριστοφίδη κατά καιρούς επανήλθε στο προσκήνιο, εντούτοις για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει κατά πόσον η διερεύνησή της οδήγησε σε ευρήματα. Μάλιστα, η έρευνα πέρασε από συμπληγάδες.

Αρκεί να σημειώσουμε πως αρχικά είχε δρομολογηθεί διαδικασία το καλοκαίρι του 2023. Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Συγκεκριμένα, είχαν διοριστεί δυο εμπειρογνώμονες ως λειτουργοί επιθεώρησης κι άρχισαν το έργο τους συγκεντρώνοντας μαρτυρίες. Στην πορεία, όμως, προέκυψαν κωλύματα. Ο ένας εκ των δυο εμπειρογνωμόνων υπέβαλε παραίτηση, ενώ αργότερα προέκυψε ζήτημα με την πορεία που έλαβε η έρευνα.

Έτσι, λοιπόν, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς διόρισαν εκ νέου τρεις λειτουργούς επιθεώρησης. Ο λόγος για την Λεμονιά Καουντζάνη (πρώην Δικαστής), τον Δημήτρη Γεωργιάδη (Οικονομολόγος, Chartered Accountant και πρώην πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου), Δημήτρης Τσολακίδης (δικηγόρος, με πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων).

Τα τρία προαναφερθέντα πρόσωπα έθεσαν υπό το μικροσκόπιο εκ νέου τα όσα κατήγγειλε ο βουλευτής, τα γεγονότα της υπόθεσης και ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 άρχισαν να συγκεντρώνουν μαρτυρικό υλικό.

Τι ακριβώς αφορούν οι καταγγελίες του βουλευτή

Είχε εκδώσει ανακοίνωση η Imperio

Η πρώτη καταγγελία του Χριστοφίδη, είχε υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε γραπτή του δήλωση εκείνη την περίοδο, σημείωνε πως οι συγκεκριμένοι επενδυτές που έλαβαν κυπριακή υπηκοότητα, έχουν καταθέσει ως εισφορά στον ΔΗΣΥ «ένα συνολικό ποσό ύψους 205.000 ευρώ λίγο πριν ή λίγο μετά από την πολιτογράφησή τους».

Όσο για την άλλη καταγγελία, αφορούσε τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank και έλαβαν κυπριακό διαβατήριο από την κυβέρνηση Αναστασιάδη μεταξύ των ετών 2017 και 2018.

Ο εν λόγω τραπεζικός οργανισμός έχει δραστηριότητες και στην Κύπρο, όπως σημειώσαμε. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στη Λεμεσό που είχε ανεγείρει η εταιρεία Imperio Properties. Η τελευταία ιδρύθηκε από τον Γιάννη Μισιρλή γαμπρό του Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Χριστοφίδης σε σχετική επιστολή του ζητούσε να διερευνηθεί αν κρύβονται πράξεις ασυμβίβαστου πίσω από την αγοραπωλησία και τις πολιτογραφήσεις.

Η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει το περιεχόμενο της καταγγελίας στις 18/2/2023 και είχε επικοινωνήσει με τον κ. Μισιρλή για να λάβει τη θέση του. Δυο μέρες αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση η εταιρεία συμφερόντων του, Imperio, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Στην ανακοίνωση της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας προβαλλόταν η θέση ότι πώλησε το κτήριο στην τράπεζα Promsvyazbank το 2008, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.

Επιπλέον, σημειωνόταν πως κάποιοι εκ των πολιτογραφηθέντων δεν είχαν καν σχέση με την Promsvyazbank όταν είχε γίνει η πώληση του κτηρίου και άρα οι κυπριοποιήσεις που ακολούθησαν δεν είχαν καμία σχέση με την αγοραπωλησία.

«ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΦΙΑ»: Αιτήματα σε Μονακό και Σιγκαπούρη

Εξελίξεις εντός φθινοπώρου αναμένονται και για τη μεγάλη έρευνα που αφορά τα όσα καταλογίζονται στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μέσω του βιβλίου «Κράτος Μαφία», το οποίο συνέγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως προκύπτει και από επίσημη ενημέρωση που έδωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, έχει ληφθεί η απαραίτητη μαρτυρία από την ερευνητική ομάδα (λειτουργοί επιθεώρησης) και όπως είναι γνωστό το πόρισμα συντάσσεται και παραδίδεται σταδιακά ανά κεφάλαιο, στη βάση χρονοδιαγράμματος που τέθηκε.

Θυμίζουμε ότι το ερευνητικό έργο των λειτουργών επιθεώρησης προκάλεσε αίσθηση. Όχι μόνο υπό την έννοια ότι στις ακροάσεις/συνεδριάσεις συμμετείχαν βαριά ονόματα, πρώην αξιωματούχοι και πολιτικά πρόσωπα.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι ερευνητές στο πλαίσιο των όρων εντολής τους, αξιοποίησαν διεθνείς συμβάσεις και μέσω Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρονται να υπέβαλαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε ξένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Σιγκαπούρη και το Μονακό.

O συγγραφέας/ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του περιλαμβάνει πολλές αναφορές για τον Ρώσο ολιγάρχη Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ και τα όσα έγιναν στην Κύπρο μετά το διαζύγιό του. Αναφέρεται στο φερόμενο ρόλο μεγάλου δικηγορικού γραφείου και τη σχέση που είχε με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιοπερίεργες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης για να μην καταστεί δικαιούχος μέρους της περιουσίας του η Έλενα Ριμπολόβλεβα και μεταφορές κεφαλαίων.

Ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, αρχικά με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του απέρριψε κατηγορηματικά όσα του προσάπτονται. Στη συνέχεια με το βιβλίο του ο «Συκοφάντης» που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2025, δημοσιοποίησε ντοκουμέντα επιχειρώντας να καταρρίψει τα όσα υποστηρίζει ο Δρουσιώτης.