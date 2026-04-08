Δυσκολεύονται λίγο έως πολύ ή μόλις που τα καταφέρνουν έξι στα δέκα νοικοκυριά στην Κύπρο, παρά τη σχετική σταθερότητα των εισοδημάτων, επειδή η ακρίβεια και η αύξηση του κόστους ζωής συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, οδηγώντας σε αλλαγές τόσο στις δαπάνες όσο και στις προτεραιότητες που θέτουν.

Η έρευνα κοινής γνώμης για την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής που διενεργήθηκε από την Cypronetwork και έγινε με 1.000 συνεντεύξεις (προσωπικές και τηλεφωνικές) από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 9 Μαρτίου, εκ των πραγμάτων δεν αποτυπώνει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά περιγράφει την κατάσταση των νοικοκυριών κατά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών.

Το 34% όσων απάντησαν δήλωσε «περνούμε άνετα με το εισόδημα του νοικοκυριού μας», το 26% δηλώνει «δυσκολευόμαστε λίγο με το εισόδημα μας», το 25% «μόλις που τα καταφέρνουμε με το εισόδημα μας», το 13% «δυσκολευόμαστε αρκετά με το εισόδημα μας» και το 2% δηλώνει «αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης».

Η έρευνα αναδεικνύει την ακρίβεια, με τα νοικοκυριά να εκφράζουν άποψη για τις τιμές των προϊόντων, ανεξαρτήτως του οικογενειακού τους εισοδήματος. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 76% δηλώνει «έχουν αυξηθεί οι τιμές», το 21% «έχουν παραμείνει οι ίδιες» και το 4% «έχουν μειωθεί».

Οι τομείς στους οποίους έχουν εντοπίσει αύξηση τιμών οι καταναλωτές είναι: 59% τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης, 54% ηλεκτρικό ρεύμα, 45% είδη ένδυσης και υπόδησης, 33% διασκέδαση/ψυχαγωγία, 29% φάρμακα, 29% νερό, 28% αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, 26% ταξίδια, 23% τηλεφωνία και τηλεόραση, 22% σπουδές.

Σε όσους η οικογένειά τους έχει κάποιο δάνειο υποβλήθηκε η ερώτηση «πόσο μεγάλο είναι το βάρος του δανείου ή των δανείων στο νοικοκυριό σας» και το 42% απάντησε αρκετά, το 38% λίγο, το 10% πάρα πολύ, το 7% πολύ και το 2% καθόλου.

Για το αν θεωρούν την οικογένειά τους υπερχρεωμένη, το 60% των ερωτηθέντων απάντησε όχι, το 39% ναι και το 9% δήλωσε δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ. Για τον βαθμό ικανότητας / ανταπόκρισης αποπληρωμής δανείων για όσους η οικογένειά τους έχει κάποιο δάνειο, το 43% δήλωσε «μάλλον θα μπορέσει να ανταποκριθεί», το 36% «σίγουρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί», το 11% «μάλλον δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί» και το 5% «σίγουρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί».

Τι περιμένουν στο μέλλον

Η έρευνα αναδεικνύει και πώς βλέπουν το βραχυπρόθεσμο μέλλον τους τα νοικοκυριά. Στην ερώτηση «με βάση την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, ποιες είναι οι προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες», το 66% των ερωτηθέντων απάντησε το ίδιο, το 15% καλύτερη, το 12% χειρότερη, το 4% δεν γνωρίζω /δεν απαντώ, το 2% πολύ καλύτερη και το 2% πολύ χειρότερη.

Πέρα από την οικονομική πορεία των νοικοκυριών, υπάρχει και η ερώτηση ποια είναι η άποψή σας για την οικονομική πορεία της χώρας. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 41% απάντησε σταθερή, το 21% μάλλον καθοδική, το 18% μάλλον ανοδική, το 6% πολύ ανοδική, το 7% πολύ καθοδική και το 7% ανέφερε δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 63% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι σήμερα το πιο ανησυχητικό θέμα στην Κύπρο, το 45% η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα, το 43% οι αυξήσεις τιμών αγαθών και υπηρεσιών, το 36% το έγκλημα και η βία, το 27% οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, το 23% η παράτυπη μετανάστευση, το 17% η ανασφάλεια από πολέμους, το 13% η μείωση εισοδήματος, το 9% η υψηλή φορολογία, το 9% η ανεργία, το 9% η κλιματική αλλαγή και το 1% δήλωσε «άλλο».

Για το e – kalathi

Για το αν τα νοικοκυριά έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική υπηρεσία e – kalathi ή και για ποιους λόγους δεν την έχουν χρησιμοποιήσει, το 34% των ερωτηθέντων απάντησε «δεν αξίζει τον κόπο και τον χρόνο», το 30% δήλωσε «έχω την υπεραγορά που επισκέπτομαι συνήθως», το 25% ανέφερε «δεν περιέχει ικανοποιητικό αριθμό προϊόντων», το 17% ανέφερε «έλλειψη ενημέρωσης», το 12% «έλλειψη εμπιστοσύνης», το 10% «δεν έχω εξοικείωση με την τεχνολογία», το 10% ανέφερε «δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος», το 6% «φόβος μην κάνω λάθος» και το 3% απάντησε «η πλατφόρμα δεν είναι φιλική στη χρήση της».