Η Λευκωσία, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος τόνισε τη σημασία διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνου Κόμπου, έγιναν στη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο. Το ΣΕΥ επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα: ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σχέσεις ΕΕ-Κίνας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ουκρανία, ο κ. Κόμπος καλωσόρισε την υιοθέτηση του συμπληρωματικού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και εξέφρασε την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση των συζητήσεων για το επόμενο πακέτο. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παράκαμψης των κυρώσεων και του σκιώδους στόλου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και στις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας, τόνισε την εξαιρετική σημασία της συμφωνίας που καταγράφηκε, με την έναρξη σήμερα διαπραγματεύσεων για το πρώτο ενταξιακό Σύμπλεγμα. Η έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων, σημείωσε, αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την πορεία ένταξης τόσο της Ουκρανίας όσο και της Μολδαβίας.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Αναφερόμενος στη Γάζα, υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Για τη Δυτική Όχθη, εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη βία εποίκων και τάχθηκε υπέρ της επιβολής κυρώσεων κατά βίαιων εποίκων και πολιτικών προσώπων που υποκινούν τις απαράδεκτες αυτές συμπεριφορές. Όσον αφορά τον Λίβανο, καλωσόρισε το νέο πακέτο στήριξης της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισής της και διατήρησης της εκεχειρίας.

Πνεύμα αμοιβαιότητας

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ–Κίνας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει μια πραγματιστική και επί ίσοις όροις προσέγγιση. Υπογράμμισε τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης ενός ανοικτού και αποτελεσματικού διαλόγου με την Κίνα, σε πνεύμα αμοιβαιότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση προκλήσεων. Επιβεβαίωσε δε τη συνεπή θέση της Κύπρου στην πολιτική της Μίας Κίνας.

Συνάντηση με Μιρζογιάν

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος συμμετείχε σε άτυπο πρόγευμα εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, υπό το φως των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων στη χώρα. Αναφέρθηκε στη σημασία της προσήλωσης της Αρμενίας στην εμβάθυνση των σχέσεών της με την ΕΕ, τονίζοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει την ενίσχυση των θεσμικών τους δεσμών. Επεσήμανε επίσης τη σημασία των εξελίξεων στον Νότιο Καύκασο για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, βάσει θεμελιωδών αρχών.

Στρατηγικός εταίρος η Αίγυπτος

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανέδειξε τη σημασία της Αιγύπτου ως στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου, τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο. Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του ΣΕΥ ανέφερε επίσης τη στήριξη της Κύπρου στην προώθηση περιοριστικών μέτρων εναντίον των βίαιων εποίκων και εξτρεμιστικών στοιχείων στη Δυτική Όχθη.

«Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πυλώνας ασφάλειας στη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και βασικός παράγοντας όσον αφορά τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο κ. Κόμπος, χαιρετίζοντας τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου.

Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στις σχέσεις της με το Κάιρο, σημειώνοντας ότι απαιτείται «μια πιο φιλόδοξη και στρατηγική συνολική συμφωνία με την Αίγυπτο, καθώς και πιο δίκαιη αξιοποίηση της χρηματοδότησης».