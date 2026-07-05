Συνεχίζεται η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum στο Ντουμπάι, με το έργο, συνολικού κόστους 27,4 δισ. ευρώ, να προχωρά στην πρώτη του φάση σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Το νέο αεροπορικό συγκρότημα, που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, θα καλύπτει έκταση 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2032.

Με την πλήρη ανάπτυξή του, θα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 260 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως, διαθέτοντας πέντε παράλληλους διαδρόμους και 400 πύλες επιβίβασης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εμπειρία των επιβατών θα χαρακτηρίζεται από ομαλή ροή χωρίς καθυστερήσεις και ουρές, με τη χρήση αυτόνομων συστημάτων μεταφοράς.

Νέα εμπειρία ταξιδιού

Σύμφωνα με την εφημερίδα Khaleej Times, οι τερματικοί σταθμοί και οι αίθουσες αναχωρήσεων θα συνδέονται με αυτόματα, χωρίς οδηγό, μικρά τρένα μεταφοράς επιβατών.

Οι αποσκευές θα παραδίδονται πριν την άφιξη στον τερματικό σταθμό και το check‑in θα ολοκληρώνεται καθ’ οδόν. Ο CEO της Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, περιγράφει ένα αεροδρόμιο όπου ο επιβάτης δεν σταματά για διαβατήρια, ασφάλεια ή τελωνείο, παρά μόνο αν το επιλέξει για αγορές, φαγητό ή lounge.

Αρχιτεκτονική και περιβάλλον

Οι απεικονίσεις δείχνουν λευκή εξωτερική όψη, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, φοίνικες, κήπους και εντυπωσιακές λευκές καμάρες στο εσωτερικό.

Στρατηγικό έργο για το Ντουμπάι

Ο σεΐχης Άχμεντ μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ χαρακτηρίζει το έργο «στρατηγικό» και καθοριστικό για το οικονομικό μέλλον του εμιράτου, ενισχύοντας αερομεταφορές, εμπόριο και logistics.

Στην κύρια φάση κατασκευής

Το έργο έχει ήδη ξεπεράσει τις 10 εκατ. εργατοώρες σε 15 μήνες. Οι εργαζόμενοι, σήμερα 9.000, θα φτάσουν τους 120.000 στην κορύφωση. Το αεροδρόμιο θα διαχειρίζεται και 12 εκατ. τόνους φορτίου ετησίως.

Πρόσβαση και υποδομές

Το Al Maktoum, στην περιοχή Dubai South, λειτουργεί από το 2010 για cargo και από το 2013 για επιβάτες. Μετά την επέκταση, θα συνδέεται με το Μετρό του Ντουμπάι και λεωφορεία, ενώ η περιοχή διαθέτει ήδη πολλά ξενοδοχεία. Στόχος είναι η πλήρης μεταφορά των λειτουργιών του σημερινού αεροδρομίου των 90 εκατ. επιβατών.

iefimerida.gr