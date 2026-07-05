Έρχεται και στην Κύπρο από την άλλη εβδοµάδα, στις 16 Ιουλίου, η Οδύσσεια, η πολυσυζητηµένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πολυσυζητηµένη, κυρίως για τη συµµετοχή της Κενυάτισσας Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της ωραίας Ελένης (και της Κλυταιµνήστρας επίσης).

Η συζήτηση -οι έντονες διαφωνίες µάλλον- έχουν να κάνουν µε το ότι µια Ελληνίδα πριγκίπισσα δεν µπορεί να ήταν µαύρη. Ξεχνούν -ή δεν θέλουν να το δεχτούν- ότι η ταινία του Νόλαν είναι µυθοπλασία, όχι ιστορικό ντοκιµαντέρ, όπως βεβαίως ήταν και το έπος του Οµήρου. Οι αρχαίοι Μυκηναίοι και οι άλλοι Έλληνες σύµµαχοί τους δεν χρειάζονταν µια υποτιθέµενη προσβολή, όπως η απαγωγή της Ελένης από έναν Τρώα πρίγκιπα κατά τον µύθο, για να πραγµατοποιήσουν τα επεκτατικά τους σχέδια.

Το θέµα, για τους απανταχού υπέρµαχους της καθαρότητας του αίµατος, όπως είναι ορισµένοι… ακραιφνώς «γνήσιοι» Έλληνες, είναι πως στο βάθος του µυαλού τους έχουν το ένδεχόµενο η Ελένη, όπως και άλλοι «µετέχοντες της ελληνικής παιδείας», να ήταν ξένης φυλής, ακόµα και της µαύρης. Προφανώς, αυτό που ενοχλεί τους Κύπριους ανάµεσά τους, είναι το ενδεχόµενο, µιας και οι Μυκηναίοι ήταν από τους πρώτους αποίκους του νησιού, να µετέφεραν στον ντόπιο πληθυσµό και κάποια ενοχλητικά «µαύρα γονίδια» – πολύ περισσότερο που οι εν λόγω επαίρονται για την ελληνική καταγωγή τους. Θα τους συµβούλευα να ηρεµήσουν λίγο. Ακόµα κι έτσι να είναι, ας µην ξεχνούν πως είµαστε αυτό που θέλουµε να είµαστε, το αίµα µας δεν παίζει κανένα ρόλο. Ας απολαύσουν λοιπόν την ταινία του Νόλαν χωρίς ενοχλητικές σκέψεις. Και µαζί, βεβαίως, την πανέµορφη Λουπίτα.

chrarv@phileleftheros.com

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 05.07.2026