Μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε 40 έως 50 σπίτια σε κατοικημένη περιοχή του δήμου Ντράμμεν στη Νορβηγία. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση, στην περιοχή ακούστηκαν εκρήξεις και η Αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν άμεσα κλείνοντας πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς λόγω κινδύνου τοξικού καπνού.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, εκτός από έναν πυροσβέστη, ο οποίος έχει υποστεί ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, στην περιοχή ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Η Αστυνομία εξέδωσε έκτακτη ενημέρωση, στην οποία τόνιζε «Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό αν είναι δυνατόν». Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι υφίσταται κίνδυνος έκρηξης και τοξικού καπνού.

DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU July 17, 2026

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πολλά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Λόγω της πυρκαγιάς έχει εφαρμοστεί προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή. Αυτό ισχύει και για τη χρήση drones.

«Πρόκειται για μια ισχυρή πυρκαγιά και επηρεάζεται σημαντικός αριθμός κατοικιών. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος του Ντράμμεν, Kjell Arne Hermansen, στην εφημερίδα Dagbladet.

protothema.gr