Το όραμά του να δει την Κύπρο να διεκδικεί στο μέλλον ακόμη και τη συνδιοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε για τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να θέτει υψηλούς στόχους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι διαθέτει τις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό για να αναλαμβάνει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε:

«Επειδή πρόσφατα μου άσκησαν κριτική γιατί είπα ότι ναι η χώρα μας μπορεί να συμμετάσχει και να διεκδικήσει το Μουντιάλ, λέγοντας ότι μπορούμε να αρχίσουμε από το ευρωπαϊκό, ναι πρέπει να κάνουμε και να θέτουμε μεγάλους στόχους, τους επαναλαμβάνω είναι εφικτοί, και αποδεικνύουμε στην πράξη, όπως αποδείξαμε με το Ευρωμπάσκετ, όπως αποδείξαμε με την προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ναι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, έχει τους ανθρώπους, όπως τα μέλη, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΑ, το προσωπικό του Οργανισμού, να αναλαμβάνουμε μεγάλες διοργανώσεις και να τις φέρνουμε σε επιτυχία».

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