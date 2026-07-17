Έρευνες σε διάφορες κατευθύνσεις διενεργούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, ώστε ν’ αποκαλυφθεί το ιστορικό του οπλισμού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε σπίτι στην Ορόκλινη. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ένα στρατιωτικό τυφέκιο G3, ένα όπλο τσέχικης κατασκευής που προσομοιάζει με καλάσνικοφ, ένα πιστόλι γερμανικής κατασκευής και αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Η Αστυνομία είχε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον οπλισμό και μέλη της από διάφορα Τμήματα είχαν κάνει έφοδο στην οικία 38χρονου Ελληνοκύπριου, αλλά και στο σπίτι όπου διαμένει η γιαγιά του. Στο δεύτερο σπίτι εντοπίστηκε κρυμμένος ο οπλισμός και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Χαράλαμπου Αντωνίου, 38 ετών, από την Ορόκλινη, ο οποίος μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε εντοπιστεί.

Ο καταζητούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρές υποθέσεις. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας έχουν στείλει τον οπλισμό για βαλλιστικούς ελέγχους για να διαφανεί κατά πόσον χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε κάποια εγκληματική ενέργεια στη Λάρνακα ή σε άλλη πόλη. Διενεργούνται, επίσης, εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει γενετικό υλικό στα ανευρεθέντα, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην Ορόκλινη, προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις του 38χρονου, καθώς και οι επαφές του με άλλα άτομα τις προηγούμενες ημέρες.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζεται με την ευρύτερη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.