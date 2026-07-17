Τουλάχιστον €1 εκατομμύριο θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

Το ποσό μεταφέρεται μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση, καθώς δεν βρέθηκε δελτίο με πέντε αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ.

Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίστηκαν δύο τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα. Μάλιστα, το ένα εξ’ αυτών βρίσκεται στη Λευκωσία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 19, 17, 14, 30, 5

Τζόκερ ο αριθμός: 15

Οι κληρώσεις Τζόκερ της Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.