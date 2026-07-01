ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9μ.μ. Ο ΘΟΚ κάνει πρεμιέρα με την καλοκαιρινή του παραγωγή αρχαίου δράματος, παρουσιάζοντας τον Ίωνα του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης, Στέλα Φυρογένη, Νεοκλής Νεοκλέους, Βαλεντίνος Κόκκινος κ.ά. Εισιτήρια: 77772717, tickets.thoc.org.cy Επόμενες: 17 & 18/7 Λευκωσία, 22/7 Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, 24/7 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
- Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: 17/7 Λεμεσός, 20 & 21/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 27 & 28/7 Αμφιθέατρο Δερύνειας, 2 & 3/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 17, 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 24/7 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται το κοινωνικό δράμα της Ταϊβανέζας Σιχ- Τσινγκ Τσου «Το αριστερό μου χέρι» (Left-Handed Girl, 2025). Μια νεαρή μητέρα μετακομίζει με τις δύο κόρες της στην Ταϊπέι για να κάνει νέα αρχή, ανοίγοντας πάγκο φαγητού σε πολυσύχναστη αγορά. O παραδοσιακός παππούς της οικογένειας πιέζει τη μικρή εγγονή να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αριστερό της χέρι, θεωρώντας το «διαβολικό». Διάρκεια: 108’. 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει από σήμερα το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια Μέσα σε ένα μόνο βράδυ, οι συζητήσεις γύρω από τον γάμο, την επιθυμία και την προσωπική ελευθερία φέρνουν στην επιφάνεια όσα οι τέσσερις χαρακτήρες απέφευγαν μέχρι τότε να παραδεχτούν. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι τις 29 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ.
- Κ- Σίνεπλεξ & Ρίο σε όλες τις πόλεις, Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημη πρεμιέρα στις κυπριακές κινηματογραφικές αίθουσες. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, πλαισιωμένος από ένα καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Έλιο Πέιτζ κ.π.ά.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λατσιά, Αναψυκτήριο Raw & Studio eleven63. Με ανανεωμένο και πιο ευέλικτο μοντέλο συμμετοχής επιστρέφει φέτος το Fengaros Music Village (FMV), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Ιουλίου στα Λατσιά, προσκαλώντας μουσικούς, δημιουργούς και φίλους της μουσικής σε έξι ημέρες μάθησης, πειραματισμού και δημιουργικής ανταλλαγής. fengaros.com Διοργανωτής: Louvana Records, Partner: arTree (Μουσικό Χωριό στην Ελλάδα)
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.