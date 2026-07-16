Μετά το στραπάτσο του «Don’t Worry Darling», η Olivia Wilde παραδίδει την πιο σφιχτοδεμένη, ξεκαρδιστική και υπέροχα άβολη σεξουαλική κωμωδία της χρονιάς.

Εκεί που νομίζαμε ότι οι θεατρικής καταβολής δραμεντί δωματίου είχαν πεθάνει (κανείς δεν πάει σινεμά να δει μια ταινία που δεν κοστίζει τουλάχιστον 200 εκατ. και είναι πήχτρα στα εφέ), το «The Invite» έρχεται, για να θυμίσει πόσο απολαυστικό είναι να βλέπεις ηθοποιάρες να βγάζουν τα απωθημένα τους πάνω από ένα τραπέζι, με λίγο κρασί, μπόλικη καταπιεσμένη λίμπιντο και ένα κοφτερό σαν ξυράφι σενάριο.

Ο Joe (Seth Rogen) -ένας κυνικός, ελαφρώς μισάνθρωπος, πρώην μουσικός που πλέον διδάσκει σε ωδείο (η απόλυτη συνταγή μιζέριας)- και η νευρωτική, φουλ στρεσαρισμένη σύζυγός του, Angela (Olivia Wilde), περνούν βαθιά κρίση, έχοντας να κάνουν σεξ πάνω από έναν χρόνο. Σαν να μην έφτανε το δικό τους τέλμα, αναγκάζονται να ακούνε κάθε βράδυ μέσα από τους τοίχους του διαμερίσματός τους στο San Francisco, τους εκκωφαντικούς οργασμούς των γειτόνων από τον πάνω όροφο.

Όταν ο Joe επιστρέφει ένα βράδυ από τη δουλειά, ανακαλύπτει ότι η Angela έχει κάνει το αδιανόητο λάθος να καλέσει το «αμαρτωλό» ζευγάρι για δείπνο: Tη σέξι, υπεράνετη θεραπεύτρια, Pína (Penélope Cruz) και τον γοητευτικό πυροσβέστη, Hawk (Edward Norton). Αυτό που ξεκινάει ως ένα τυπικό, λίγο σφιγμένο και αναμενόμενα αμήχανο dinner party, μετατρέπεται γρήγορα σε ένα ψυχοβγαλτικό και ξεκαρδιστικά horny ρινγκ, όταν τα μυστικά βγαίνουν στη φόρα και οι γείτονες ρίχνουν στο τραπέζι μια εντελώς απροσδόκητη (και προκλητική) πρόταση.

Το «The Invite» (remake της εξαιρετικής ισπανικής κωμωδίας «Sentimental» του 2020, από τον Cesc Gay) πατάει γερά πάνω στην τεράστια παράδοση του «Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» και του «Carnage» του Roman Polanski. Εδώ δεν έχουμε φτηνά αστεία, αλλά μια κατάμαυρη, αθεράπευτα ενήλικη ματιά στη φθορά του γάμου, την απιστία (νοητική και μη) και τα σύγχρονα όρια της μονογαμίας.

Η χημεία της τετράδας είναι σχεδόν απόκοσμη, σε σημείο να αναρωτιέσαι αν βλέπεις ταινία ή προσκλήθηκες κατά λάθος σε ένα δείπνο όπου οικοδεσπότες και καλεσμένοι είναι έτοιμοι να ξεσκιστούν – με περισσότερες από μία έννοιες. Ο Rogen αποβάλλει την κλασική, χασικλίδικη περσόνα του και παραδίδει την πιο ώριμη ερμηνεία της καριέρας του (σαν ένας σύγχρονος Al Bundy, απλά πιο διαβασμένος). Η Wilde τσαλακώνεται υπέροχα, παίζοντας τη γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, αλλά την παράσταση κλέβουν άνετα οι γείτονες: Ο Edward Norton θυμίζει γιατί παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του και η Penélope Cruz είναι απλά ηφαίστειο – σαρωτική, υπερβολικά άνετη και αφοπλιστικά σέξι.

Η Wilde περνάει πίσω από την κάμερα και κάνει θαύματα με τον περιορισμένο χώρο, μετατρέποντας το διαμέρισμα σε χύτρα ταχύτητας όπου η ένταση, το πάθος, η χημεία, η καταπίεση, η έλξη και η πικρία σιγοβράζουν με μαεστρία. Με τη βοήθεια της παραγωγής (που έβαψε και έντυσε σκηνικά και ηθοποιούς σε απόλυτη χρωματική αρμονία, για να τονίσει την κλειστοφοβία) και το πανέξυπνο, γεμάτο δηλητήριο, σενάριο των Rashida Jones και Will McCormack, η ταινία δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα.

Στα 107 λεπτά της δεν κάνει κοιλιά ούτε δευτερόλεπτο, χτίζοντας μια αμηχανία που την νιώθεις στο πετσί σου. Σ’ αυτό συμβάλλει τα μέγιστα το γεγονός ότι, κόντρα στην ψηφιακή ευκολία της εποχής, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ 35mm, μέσα σε μόλις 23 μέρες και μάλιστα με αυστηρή χρονολογική σειρά, δίνοντας μια θεατρική αυθεντικότητα στις αντιδράσεις των ηθοποιών.

Το φιλμ είναι αφιερωμένο στη μνήμη της τεράστιας Diane Keaton (που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο), με την ίδια την ερμηνεία της Wilde να είναι ένας φανερός, πανέμορφος φόρος τιμής στη χαρακτηριστική, νευρωτική ευαλωτότητα που καθιέρωσε η Keaton. Ένα σπάνιο, εκλεπτυσμένο και απόλυτα ξεκαρδιστικό crash test για τη σύγχρονη συμβίωση, το «The Invite» είναι τόσο ειλικρινές που πονάει, και εν μέρει τόσο αστείο, που δεν παίρνεις ανάσα απ’ το γέλιο.

Όπως και το «Obsession», είναι ταινία που πρέπει να δείτε με τους συντρόφους σας, αν και εδώ επιβάλλεται να διευρύνετε τον κύκλο ίσως με άλλα ζευγάρια. Θα ήταν κρίμα να χάσετε την αμήχανη συζήτηση μετά.

INFO Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους RIO CINEMAS και K CINEPLEX. Διάρκεια: 107’

DOWNTOWN, 12.7.2026