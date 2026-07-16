Οι γνωστοί-άγνωστοι αναρχο-αυτόνομοι στην Ελλάδα, θύμωσαν με την επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να βρει δύο πρόσωπα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, που έβαλαν φωτιά στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας στο Σύνταγμα, πετάγοντας βόμβες μολότωφ. Γνώρισαν ότι πολλοί υπάλληλοι ήταν μέσα. Οι μολότωφ τους ανάγκασαν πολλούς να βγουν στο μπαλκόνι για να πάρουν οξυγόνο.

Οι ψευτοεπαναστάτες από κάτω, τους φώναζαν «πέσετε, πέσετε, θα σας περιποιηθούμε».

Προχθές, πέρασα από εκεί και άφησα σε μια λιτή μαρμάρινη πλάκα από ένα τριαντάφυλλο για την Παρασκευά Ζούλια, την εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινώνδα Τσακαλή. «Εις μνήμην των δολοφονηθέντων, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους. Ποτέ ξανά».

Το βράδυ της Τρίτης, έβγαλα στην εκπομπή μου τον καθηγητή Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Αχιλλέα Γραβάνη, για να μιλήσουμε για την αλόγιστη, από πολλούς, χρήση των αντιβοτικών.

«Θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο, πολύ πιο …φαρμακερό και ολέθριο. Την επίθεση που δέχτηκε από πολλούς στο Facebook ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης για εκείνους που ακόμα και τώρα αντιδρούν επειδή η Ελληνική Αστυνομία έπιασε τους, τάχα μου συντρόφους και επαναστάτες τους».

Και έτσι, στον τοίχο του στο Facebook ο κ. Γραβάνης έγραψε αυτό:

«Η χυδαία μαζική επίθεση χιλιάδων κατά του ηθοποιού που τόλμησε να επαινέσει τις προσπάθειες της Αστυνομίας και του σχετικού υπουργού να φέρουν στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες υπεύθυνους της δολοφονίας τριών ανθρώπων στη Μαρφίν, δείχνει ότι ένα μέρος της κοινωνίας μας είναι βαθιά άρρωστο και ποτισμένο με απύθμενο μίσος και ναι, είναι αριστερό. Όσο και να προσπαθούν όμως, δεν θα μας κλείσουν το στόμα. Η μεταπολιτευτική καθαγίαση των αριστερών ολοκληρωτικών συμπεριφορών τελείωσε».

Persona Grata, o Γάλλος προπονητής, Αρσέν Βεγκέρ, 76 ετών, που ήταν εκείνος που από το 1996 έως και το 2018 έβαλε γερά θεμέλια για να ξανακάνει την ομάδα μεγάλη ξανά. Ποδοσφαιρικό πνευματικοπαίδι του είναι ο τωρινός προπονητής, ο Ισπανός Μικέλ Αρτέτα, που οδήγησε τους «Κανονιέρηδες» (Gunners, όπως λέγονται), στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια.

Ο αριστοκρατικός Βεγκέρ, που βρίσκεται στην Αμερική για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έκανε πάλι μια μικρή …παρέμβαση, με την οποία πολλοί από εμάς που γουστάραμε ωραία και επιθετική «μπαλίτσα», συμφωνούμε απόλυτα:

«Ο κανονισμός του οφσάιντ πρέπει να αλλάξει», όπως πρότεινε ο εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ «και, μάλιστα, υπέρ του επιτιθέμενου. Δηλαδή, να σημειώνεται ως οφσάιντ μόνο όταν το κορμί του βρίσκεται καθαρά μπροστά από τον αμυνόμενο. Όχι όπως τώρα, που πρέπει να μελετήσεις εξονυχιστικά το VAR και, αν φαίνεται το νυχάκι του επιτιθέμενου ελάχιστα μπροστά από την τρίχα της κεφαλής του αμυνόμενου, ο διαιτητής αποφαίνεται πέναλτι. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, μικροχειρουργική είναι. Μιλάμε για εξωφρενική κατάσταση, παράλογη και καταστροφική για το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει χαλάσει άπειρες ωραίες φάσεις».

Κατάχρηση. Η λέξη που καθορίζει όσο καμία άλλη την τρέλα της ενημέρωσης, ηλεκτρονικής και έντυπης, είναι το Breaking News. Άντε να το μεταφράσεις τώρα. Έκτακτη Είδηση, λέμε εμείς. Που ενέχει και τη θετική έννοια για κάτι καλό. «Έκτακτο το γαλακτομπούρεκό σου», έλεγα στη γειτόνισσά μας την κ. Αλέκα, που ακόμα και τώρα, όταν το θυμάμαι …κλαίω!

Πώς να πω «έκτακτη» φερ ειπείν, την ανακοίνωση του Τσίπρα ότι φτιάχνει καινούργιο κόμμα, ή ακόμα τις δηλώσεις της Εισαγγελικής Αρχής της Κύπρου ότι θα πάνε στην άκρη για το σκάνδαλο που έσκασε (αυτό είναι το Breaking), επειδή, λέει, έχουν φιλία με τον πρώην Πρόεδρο που εγκαλείται για πολλά.

Όπως και να τα δεις, τελικά, Έκτακτά είναι όλα! Κι ας μας έχει σπάσει (break) τα νεύρα μας!…

Εικονογράφηση: Το «Breaking News» είναι ένα σχέδιο του Ivan Ehlers, το οποίο ανέβηκε στις 4 Μαΐου 2022.