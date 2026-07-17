ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση 8μ.μ.) Με τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη συνεχίζεται το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει την αριστοφανική κωμωδία σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού του διευθυντή Αστέριου Πελτέκη, που αναδεικνύει τη φθορά και την εντροπία μιας κοινωνίας και τη διαχρονική ανάγκη για ειρήνη. Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης κ.ά. Με υπέρτιτλους. Διάρκεια: 120’. SoldOut Tickets, greekdramafest.com 7000 2414 Για το κοινό της Λευκωσίας θα διατεθούν λεωφορεία
- Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9μ.μ. Ο ΘΟΚ παρουσιάζει και απόψε την καλοκαιρινή του παραγωγή αρχαίου δράματος, παρουσιάζοντας τον Ίωνα του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης, Στέλα Φυρογένη, Νεοκλής Νεοκλέους, Βαλεντίνος Κόκκινος κ.ά. Εισιτήρια: 77772717,tickets.thoc.org.cy Επόμενες: 18/7 Λευκωσία, 22/7 Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, 24/7 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, παρουσιάζεται στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 24/7 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο- Πάνω Σκηνή, 8.30μ.μ. Το 1ο Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026 ολοκληρώνεται απόψε με την παράσταση «Ημερολόγιο in Progress» βασισμένη στο έργο της Λένας Κιτσοπούλου «Ημερολόγιο Φρανκενστάιν», σε διασκευή/ σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Μέσα στους χώρους ενός σπιτιού, πέντε γυναίκες περιπλανιούνται σαν διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας ύπαρξης. Παίζουν: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Διώνη Γκέιστ, Μαρία Δίπλαρου, Μαριάννα Σάββα, Έλενα Σωτηρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στο ταμείο του θεάτρου
- Σωτήρα Λεμεσού, Δημοτικό Σχολείο, 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής, Είσοδος Ελεύθερη 99251331
- Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: 20 & 21/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 27 & 28/7 Αμφιθέατρο Δερύνειας, 2 & 3/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Ερήμη, Κυπριακό Οινομουσείο- Αυλή των Ιπποτών, 8μ.μ. Το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Μαγνητικά Δίπολα» συνδυάζει σύγχρονο φλάουτο, κλασικό βιολί και σωματικό θέατρο. Τη σκηνοθετική σύλληψη και χορογραφία υπογράφει η Ολίβια-Λήδα Καλούδη, η οποία συμμετέχει ως σολίστ στο φλάουτο. Συμπράττουν η βιολονίστρια Βαρβάρα Λούκα και η χορεύτρια Γεωργία Τρίγγη. Διάρκεια: 60’. Εισιτήρια: ΕΔΩ. Πληροφορίες: 99907636
- Λύμπια, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου, 9μ.μ. Κοινοί Θνητοί και Βουκολική Διαταραχή ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, σε μια συναυλία που φιλοδοξεί να ενώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Εισιτήρια: μέσω της πλατφόρμας DownTown Live. Πληροφορίες: 99810011
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 16/8 προβάλλεται το ιστορικό, βιογραφικό δράμα του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» με τους Αντώνη Μυριαγκό, Μάξιμο Μουμούρη, Τάσο Χαλκιά. Ακολουθεί τη ζωή, το πολυσχιδές έργο και το τραγικό τέλος του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Διάρκεια: 120’ 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι τις 29 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα ARTos, 7μ.μ. Παρουσίαση βιβλίου του Κρις Πιντουρίκιο «Παράξενες Ιστορίες Για Κανονικούς Ανθρώπους» (εκδόσεις Αλμύρα). Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρονίδης (ποιητής), Σταυρούλα Μπίου (επιμελήτρια εκδόσεων -ποιήτρια) και ο συγγραφέας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λατσιά, Αναψυκτήριο Raw & Studio eleven63. Με ανανεωμένο και πιο ευέλικτο μοντέλο συμμετοχής επιστρέφει φέτος το Fengaros Music Village (FMV), το οποίο πραγματοιποιείται μεταξύ 16- 21 Ιουλίου στα Λατσιά, προσκαλώντας μουσικούς, δημιουργούς και φίλους της μουσικής σε έξι ημέρες μάθησης, πειραματισμού και δημιουργικής ανταλλαγής. fengaros.com
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Στη δύναμη της λογοτεχνίας ως εργαλείου κατανόησης, έκφρασης και ενδυνάμωσης είναι αφιερωμένη η έκθεση «Όταν οι Σελίδες γίνονται Καταφύγιο: Παιδικά Βιβλία για Δύσκολες Στιγμές», που διοργανώνει το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι τις 30 Ιουλίου
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.