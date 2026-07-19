ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 8.30μ.μ. Συναυλία των Gipsy Kings Way με τον Πάμπλο Ρέγιες, ιδρυτικό μέλος κι από τους βασικούς κιθαρίστες και τραγουδιστές του ιστορικού συγκροτήματος, σε ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες που καθιέρωσαν το συγκρότημα διεθνώς. Εισιτήρια SoldOut Ticketbox.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 24/7 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
- Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής, Είσοδος Ελεύθερη 99251331
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 20/8 προβάλλεται το ιστορικό δράμα του Φατίχ Ακίν «Η Μαχαιριά» (The Cut). Το 1915, κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο νεαρός σιδηρουργός Ναζαρέτ Μανουκιάν αποχωρίζεται βίαια την οικογένειά του. Αφού καταφέρνει να επιβιώσει από τις κακουχίες, μαθαίνει χρόνια μετά ότι οι δίδυμες κόρες του είναι ακόμα ζωντανές και ξεκινά ένα επικό ταξίδι για να τις εντοπίσει. Διάρκεια: 138’. 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι τις 29 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λατσιά, Αναψυκτήριο Raw & Studio eleven63. Με ανανεωμένο και πιο ευέλικτο μοντέλο συμμετοχής επιστρέφει φέτος το Fengaros Music Village (FMV), το οποίο πραγματοιποιείται μεταξύ 16- 21 Ιουλίου στα Λατσιά, προσκαλώντας μουσικούς, δημιουργούς και φίλους της μουσικής σε έξι ημέρες μάθησης, πειραματισμού και δημιουργικής ανταλλαγής. fengaros.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.