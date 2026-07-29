Πράσινο φως από την Περιβαλλοντική Αρχή για ενίσχυση της υδατοπρομήθειας με 50.000 κ.μ. νερού ετησίως εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου στην επαρχία Αμμοχώστου, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Το έργο αφορά αίτηση για ανόρυξη δύο γεωτρήσεων από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου και αναμένεται να προσφέρει μια κρίσιμη ανάσα υδατικής επάρκειας στην τουριστική περιοχή του Πρωταρά, σε μια περίοδο που η ζήτηση χτυπά κόκκινο.

Η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής, η οποία εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου 2026, ανάβει το πράσινο φως στον ΕΟΑ Αμμοχώστου να προχωρήσει στην άντληση έως και 50.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως, καλύπτοντας τις άμεσες και πιεστικές ανάγκες της θερινής αιχμής.

Το έργο χωροθετείται στο Παραλίμνι στην περιοχή Παναγιάς, ενώ δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς η περιοχή δεν εμπίπτει σε ζώνη Natura 2000.

Παρόλα αυτά τέθηκαν αυστηροί όροι για την αποφυγή υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα, όπως η υποχρεωτική τοποθέτηση μετρητών νερού, η χρήση εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η λήψη μέτρων προστασίας από επιφανειακές ρυπάνσεις.

Η επαρχία Αμμοχώστου, λόγω της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης και των παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας, υφίσταται δοκιμασία υδατικής καταπόνησης κάθε καλοκαίρι.

Οι γεωτρήσεις στον Πρωταρά θα στηρίξουν το τοπικό δίκτυο υδροδότησης, αλλά η οριστική επίλυση του υδατικού ελλείμματος παραμένει εξαρτημένη από μεγάλα έργα υποδομής.

Tο μεγάλο στοίχημα για την πλήρη υδατική αυτονομία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου έχει να κάνει με τη δημιουργία της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης Αγίας Νάπας στην περιοχή Αγίας Θέκλας.

Ωστόσο, τα χρονοδιαγράμματα δείχνουν ότι η μόνιμη λύση αργεί ακόμη σημαντικά.



Όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2029.

Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα είναι 30.000 κυβικών μέτρων νερού, ποσότητα που θα εξαλείψει οριστικά τον κίνδυνο λειψυδρίας.

Μέχρι τότε, η επαρχία καλείται να διανύσει μια μεταβατική περίοδο δυόμισι και πλέον ετών, βασιζόμενη στις υφιστάμενες υποδομές, τις μονάδες αφαλάτωσης που μεταφέρουν νερό μέσω του Νοτίου Αγωγού και τις συμπληρωματικές γεωτρήσεις.



Παράλληλα, συναισθανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου προχώρησε σε εκστρατεία διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού υπό το σύνθημα «Κάθε σταγόνα μετρά».



Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου απευθύνει θερμή έκκληση προς τους δημότες, τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες να υιοθετήσουν κουλτούρα ορθολογικής χρήσης.

Αντικειμενικός στόχος της εκστρατείας είναι η επίτευξη μείωσης 10% στη συνολική κατανάλωση νερού σε ολόκληρη την επαρχία, μέσα από απλές καθημερινές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από όλους χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα της καθημερινότητας ή των δραστηριοτήτων μας.



Παράλληλα με την κοινωνική συμμαχία εξοικονόμησης, ο ΕΟΑ εντατικοποιεί τα έργα αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς, με έμφαση στον ψηφιακό εντοπισμό και την άμεση αποκατάσταση διαρροών και στην εφαρμογή μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων.