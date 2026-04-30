Καταβολή €30 εκατ. σε μετρητά για το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποίησε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που είχε λάβει η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης, έχει συνεισφέρει μέχρι σήμερα €78 εκατ. υπό μορφή δαπάνης για την ένταξη 638 κατοικιών στο σχέδιο.

Από το 2018, όταν άρχισε η λειτουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1,8 δισ..

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει €1,71 δισ. σε αποπληρωμές κρατικής βοήθειας σε μετρητά, €78 εκατ. για την υλοποίηση του σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης και €12 εκατ. σε άλλες αποπληρωμές, όπως δόσεις του σχεδίου Εστία.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί επίσης ταμειακό απόθεμα €60 εκατ. για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, το ύψος της καταβολής λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις προς την Eurobank Limited σε σχέση με την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, το οποίο τερματίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την αβεβαιότητα γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.