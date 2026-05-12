Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Χαβάη βίντεο με έναν τουρίστα να πετάει πέτρα με στόχο ένα απειλούμενο είδος φώκιας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο τουρίστας πέταξε την πέτρα στη φώκια Λάνι, η οποία έχει γίνει σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Χαβάη το 2023.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο υποστήριξε, μάλιστα, ότι όταν είπαν στον αγνώστων στοιχείων άνδρα ότι θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος τους απάντησε «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

🇺🇸🇺🇦 A Ukrainian businessman living in the U.S. threw a “coconut-sized” rock at one of the rarest marine mammals on earth.



Igor Lytvynchuk was visiting Hawaii last week, when he was captured on video throwing stones at an endangered Hawaiian monk seal named Lani, who is…

Ενδεικτικό της οργής για την κίνηση και τη στάση του τουρίστα, η αντίδραση ενός κατοίκου της περιοχής ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ξυλοκοπά τον άνδρα που πέταξε την πέτρα στη φώκια.

Ukrainian businessman Ihor Lytvynchuk was reportedly beaten in Hawaii after attacking a rare monk seal, — Hawaii News Now



On the island of Maui, the animal abuser threw a large rock at a Hawaiian monk seal named Lani — a rare protected species.



According to witnesses, after…

Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα, μάλιστα, τον χαρακτήρισε ήρωα και τον επαίνεσε δημόσια για την αντίδρασή του.

NEW: Seattle man gets beaten up by a local in Hawaii after he threw a massive rock at a monk seal.



The man was seen getting pummelled by a local after throwing a rock at the seal on Maui.



The man who took matters into his own hands has been awarded a letter of…

Μετά το σάλο από τα βίντεο, ο τουρίστας προσήχθη για ανάκριση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Στη συνέχεια, όμως, αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε νομική συμβουλή με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.

Ωστόσο, η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση αυτού του είδους της φώκιας είναι παράνομη και, εάν απαγγελθούν κατηγορίες, ο άνδρας κινδυνεύει με πρόστιμο 50.000 δολαρίων και πιθανή φυλάκιση για παραβίαση του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ρίτσαρντ Μπίσεν. «Καλωσορίζουμε τους σεβαστούς επισκέπτες που κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια ​​ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές» πρόσθεσε.

