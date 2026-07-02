Τέσσερα άτομα κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, μετά την απομάκρυνση 16 παιδιών από κατοικία στο Οχάιο, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, ζούσαν σε «απαράδεκτες συνθήκες».

Οι αρχές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι στο Χάμντεν, στην κομητεία Βίντον, την Τρίτη, όπου εντόπισαν τα παιδιά και τους τέσσερις υπόπτους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, δήλωσε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι «πέρα από κάθε φαντασία».

Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." pic.twitter.com/3rdUfj9eC4 — ABC News (@ABC) July 2, 2026

«Αν είχαν καθυστερήσει ακόμη 24 ώρες, υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να μιλούσαμε για έναν ή περισσότερους θανάτους παιδιών», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Βίντον, Γουίλιαμ Άρτσερ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για «ενδοοικογενειακή κατάσταση». Όπως είπε, οι ύποπτοι είναι «η γιαγιά, ο παππούς, ο πατέρας και η μητέρα».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι — Γκάρι Σάιντερς, 73 ετών· Κριστίνα Σάιντερς 67· Γκάρι Σάιντερς II, 36· και Ελίζαμπεθ Σάιντερς, 33 — αντιμετωπίζουν 16 κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, κακούργημα δεύτερου βαθμού. Δήλωσαν αθώοι κατά την απολογία τους και η εγγύηση ορίστηκε στα 300.000 δολάρια για τον καθένα. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να ζητήσουν διορισμό δικηγόρου από το δικαστήριο.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι ύποπτοι κακοποιούσαν τα παιδιά, προκαλώντας τους σοβαρή σωματική βλάβη.

Τα παιδιά είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών. Επτά από αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων με ελικόπτερο, ενώ ένα παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Γουίλσον.

Ο Άρτσερ διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά είναι πλέον ασφαλή και οι υπηρεσίες πρόνοιας εργάζονται για την προσωρινή τους φιλοξενία. «Βρίσκονται σε καλή κατάσταση και προστατεύονται», ανέφερε.

Ο Γουίλσον σημείωσε ότι η έρευνα διεξαγόταν εδώ και καιρό και πως μια «παράλληλη» έρευνα οδήγησε στην εκτέλεση του εντάλματος την Τρίτη. Όπως είπε, η οικογένεια ζούσε στην κομητεία Βίντον τα τελευταία τέσσερα χρόνια, «μετακινούμενη συνεχώς» και κρατώντας τα παιδιά μακριά από τα βλέμματα των αρχών.

«Ήταν ιδιαίτερα ικανοί στο να κρατούν τα παιδιά εκτός δημοσιότητας και ερευνών», πρόσθεσε. Τα παιδιά δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο, ενώ το 18χρονο παιδί περιλαμβάνεται στις κατηγορίες, καθώς θεωρείται ότι έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ανηλίκου.

«Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν», τόνισε ο Γουίλσον. «Ήταν φρικτό».

Ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, χαρακτήρισε την κατάσταση του σπιτιού «αηδιαστική», αναφέροντας την παρουσία ανθρώπινων περιττωμάτων και σημειώνοντας ότι τα παιδιά ήταν περιορισμένα σε μικρό χώρο. «Τα περισσότερα από τα ζώα μας διαβιούν σε καλύτερες συνθήκες απ’ ό,τι αυτά τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ Ντεγουάιν, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική». «Ραγίζει η καρδιά να μαθαίνεις τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των παιδιών και την κατάσταση της υγείας τους», ανέφερε σε δήλωσή του, ευχαριστώντας όσους συνέδραμαν στη διάσωσή τους.

16 children rescued from Ohio home where they were living in 'deplorable conditions,' officials say https://t.co/iy0RxvUycM — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) July 2, 2026

tanea.gr