«Μα γιατί, κυρία, να κάνουμε μαθηματικά, αφού έχουμε υπολογιστική;». Η ερώτηση ακούγεται αθώα από μαθητές, όμως η απάντηση φαίνεται κάποια χρόνια μετά. Όταν κάποιοι ενήλικες δεν μπορούν να διαβάσουν έναν αριθμό, ένα ποσοστό, μια απλή σύγκριση, αλλά έχουν άποψη και μάλιστα με απόλυτη βεβαιότητα.

Γιατί τα μαθηματικά δεν είναι μόνο πράξεις. Είναι τρόπος σκέψης. Είναι συλλογισμός. Είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις πώς προκύπτει ένα συμπέρασμα και αν αυτό στέκει. Για να φτάσεις σε ένα μαθηματικό αποτέλεσμα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν συλλογισμό. Για να φτάσεις στο σωστό αποτέλεσμα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσεις τον σωστό συλλογισμό. Σήμερα δεν μας λείπουν οι υπολογιστικές, ούτε οι γνώμες.

Αυτό που μας λείπει είναι η λογική διαδρομή από το δεδομένο στο συμπέρασμα, κάτι δυστυχώς που δεν το βγάζει καμία υπολογιστική και σίγουρα δεν αφορά μόνο τα μαθηματικά.

Ζακ