Νίκη στο δικαστήριο για τη Σακίρα: Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Δευτέρα την τραγουδίστρια από κατηγορίες φοροδιαφυγής, ακυρώνοντας πρόστιμο 55 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί το 2021.

Το δικαστήριο, εξετάζοντας την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ μαζί με τους αναλογούντες τόκους, όπως ανακοίνωσε η υπεράσπισή της.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογικές Αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Σακίρα παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 ημέρες το 2011, όριο που απαιτεί η ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας.

Η ισπανική εφορία είχε υποστηρίξει ότι η τραγουδίστρια διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ισπανία λόγω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ και ότι το κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν στη μεσογειακή χώρα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν παράνομα, καθώς «βασίζονταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία κατά το φορολογικό έτος 2011, γεγονός που δεν αποδείχθηκε».

Η νέα απόφαση μπορεί ακόμη να προσβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, ενώ δεν αφορά φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται με τα έτη μετά το 2011.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Χοσέ Λουίς Πράδα, δήλωσε ότι «η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια οκταετή ταλαιπωρία που είχε απαράδεκτο αντίκτυπο, αντανακλώντας έλλειψη αυστηρότητας στη διοικητική πρακτική».

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και δήλωση της Σακίρα, η οποία εξέφρασε την ελπίδα ότι η δικαστική απόφαση θα αποτελέσει προηγούμενο για «χιλιάδες απλούς πολίτες που υφίστανται καθημερινά κατάχρηση από ένα σύστημα που τους θεωρεί ενόχους και τους αναγκάζει να αποδείξουν την αθωότητά τους, αντιμετωπίζοντας οικονομική και ψυχολογική εξόντωση».

Τον Νοέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια είχε συνάψει συμφωνία με τους εισαγγελείς ώστε να αποφύγει δίκη στη Βαρκελώνη για κατηγορίες ότι δεν κατέβαλε 14,5 εκατ. ευρώ φόρων εισοδήματος στην Ισπανία κατά την περίοδο 2012-2014. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, αποδέχθηκε τις κατηγορίες και συμφώνησε στην καταβολή προστίμου που αντιστοιχούσε στο ήμισυ του ποσού, δηλαδή περισσότερα από 7,3 εκατ. ευρώ.

protothema.gr