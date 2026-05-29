Συζήτηση στα social media προκάλεσε η φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram ο Ραφαέλ Ναδάλ έχοντας στο πλευρό του τον Ρότζερ Φέντερερ.

«Δείτε ποιον βρήκα στην Μαδρίτη» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης των δύο θρύλων του τένις, ο Ναδάλ.

Ωστόσο η εικόνα του προκάλεσε σχόλια καθώς ο Ισπανός τενίστας, ο οποίος αποσύρθηκε από τα γήπεδα του τένις τον Νοέμβριο του 2024, ήταν εμφανώς αλλαγμένος σε σχέση με τον μυώδη αθλητή που κυριαρχούσε για χρόνια στα κορτ.

«Δείτε πόσα κιλά έχασε σε λίγους μήνες ο Ράφα. Έχει γίνει σιλφίδα» έγραψε ένας σχολιαστής.

«Ο Φέντερερ εξακολουθεί να φαίνεται καλός, γίνεται 45 σε λίγους μήνες, έχει φροντίσει καλά το σώμα του όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ο Ναδάλ φαίνεται λίγο αδύνατος και γερασμένος, ελπίζω μόνο να μην έχει προκαλέσει κάποια μακροπρόθεσμη βλάβη στην υγεία του μετά την καριέρα του στο τένις» έγραψε ένας δεύτερος.

«Ο Ναδάλ φαίνεται πιο αδύνατος, φαίνεται σαν να έχει χάσει μυϊκή μάζα και είναι ακόμη πιο αδύνατος από τον Φέντερερ» συνέχισε στο ίδιο κλίμα ένα τέταρτο σχόλιο ενώ κάποιος άλλος απηύθυνε έκκληση «χρειαζόμαστε πίσω τον μυώδη Ναδάλ». «Δεν περίμενα ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια να δω τον Ναδάλ να μην είναι μυώδης.

Στα σχόλια αυτά απάντησε ο αρθρογράφος του Yahoo Sports, Νταν Γόλκεν, κάνοντας λόγο για «παράλογα» σχόλια: «Όταν κάποιος αποσύρεται από επαγγελματίας αθλητής, το σώμα του δεν μοιάζει πλέον με το σώμα ενός τέτοιου, επειδή δεν περνάει όλο του τον χρόνο ως επαγγελματίας αθλητής. Αυτό δεν είναι περίπλοκο».

