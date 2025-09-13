Ρουσφέτι για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό τέλος. Ανακοινώνοντας την ένταξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ενημέρωσε και για τις προθέσεις του δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ασθενείς και γιατροί για την υποβολή σχετικών αιτημάτων.

Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος που θα τεθεί υπό τον ΟΑΥ στις 2 Οκτωβρίου έχει συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων με 140 μέλη (γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας) οι οποίοι θα καλούνται ανάλογα με την ειδικότητα τους και το υπό εξέταση περιστατικό. Μάλιστα, στόχος του Οργανισμού, είναι να μην υπάρξει καμία δημοσιοποίηση των ονομάτων των εμπειρογνωμόνων αυτών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μεταφερθούν στο ΓεΣΥ παθογένειες του παρελθόντος, όπως το ρουσφέτι και η εξυπηρέτηση συμφερόντων πολιτικών κυρίως προσώπων, μέσω του Συστήματος.

Παράλληλα δημιουργήθηκε και κατάλογος νοσηλευτηρίων με τα οποία ο Οργανισμός θα συνεργάζεται προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ. O κατάλογος αυτός θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ και θα ενημερώνεται έγκαιρα στην περίπτωση αλλαγών.

Ακόμα όμως και τα νοσηλευτήρια του καταλόγου που έχει ετοιμαστεί θα βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση. Στα πλάνα του ΟΑΥ περιλαμβάνεται και η καταγραφή των εντυπώσεων των ασθενών που θα εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα νοσοκομεία και σύμφωνα με την ανώτερη λειτουργό του Οργανισμού Μόνικα Κυριάκου, όταν η πρακτική αυτή τεθεί σε εφαρμογή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς αναφέρουν προβλήματα που αφορούν είτε την ποιότητα, είτε την συμπεριφορά και υπάρχει επαναλαμβανόμενη καταγραφή κάποιων φαινομένων, τα ιατρικά αυτά κέντρα θα αφαιρούνται από τον κατάλογο.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων και αποστολής ασθενών στο εξωτερικό θα ολοκληρώνεται, βάσει του σχεδιασμού του ΟΑΥ, σε διάστημα μιας έως 15 ημερών, ανάλογα με το περιστατικό και την σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, τα περιστατικά θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η κατηγορία θα καθορίζεται από τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό ο οποίος θα υποβάλλει και το σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Στην πράξη:

> Για τα κανονικά περιστατικά (που δεν χρήζουν επείγουσας εξυπηρέτησης και δεν είναι απειλητικά για τη ζωή), η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών.

> Για τα επείγοντα περιστατικά (που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή), η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών.

> Για τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών. Μάλιστα για αυτή την κατηγορία περιστατικών δεν θα χρειάζεται η υποβολή αιτήματος μέσω του συστήματος πληροφορικής αλλά θα λειτουργεί στον ΟΑΥ ειδικός μηχανισμός στον οποίο οι γιατροί θα μπορούν να απευθύνονται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων που θα αφορούν περιστατικά των δύο πρώτων κατηγοριών θα γίνεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων, ανά ειδικότητα, (δηλαδή από τον κατάλογο των 140 εμπειρογνωμόνων θα επιλέγονται εκείνοι που διαθέτουν την απαραίτητη ειδικότητα, εξειδίκευση και γνώση), ενώ η τελική έγκριση ή απόρριψη θα κοινοποιείται στον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Δικαιούχου του ΓεΣΥ.

Δικαίωμα για επιλογή νοσηλευτηρίου με προϋποθέσεις

Για την εφαρμογή του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο ΟΑΥ έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό. Ο κατάλογος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.

Ο θεράπων γιατρός, σε συνεννόηση με τον δικαιούχο, θα μπορεί να δηλώσει προτίμηση σε νοσηλευτήριο του καταλόγου ή εκτός αυτού.

Στις περιπτώσεις που το νοσηλευτήριο περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ο ΟΑΥ θα αναλαμβάνει τα περαιτέρω για τη μετάβαση του ασθενούς. Εάν όμως το νοσηλευτήριο είναι εκτός καταλόγου του ΟΑΥ, τότε όλες οι διευθετήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της νοσηλείας θα πρέπει να γίνονται από τον ίδιο τον δικαιούχο σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Οργανισμού.

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία το νοσηλευτήριο που θα επιλέξουν γιατρός και ασθενής δεν λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος υγείας της χώρας στην οποία εδρεύει και δεν αποδέχεται το ευρωπαϊκό έντυπο νοσηλείας (S2) o OAY θα παρέχει δυνατότητα κάλυψης διαφοράς κόστους από τον δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το περιστατικό θα είναι σπάνιο ή περίπλοκο και θα χρήζει πολύ εξειδικευμένης διαχείρισης από εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο ο ΟΑΥ, επίσης θα αναλαμβάνει πλήρως το κόστος.

Τι δεν θα καλύπτει το ΓεΣΥ

Ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει μόνο το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και, όπου χρειάζεται, την αεροδιακομιδή των ασθενών.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλύπτονται έξοδα ανεξάρτητα από τη θεραπεία, είτε για τον ασθενή είτε για συνοδό. Πληροφορίες για την κάλυψη εισιτηρίων και επιδομάτων διαμονής και συντήρησης παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας στου οποίου την αρμοδιότητα παραμένει το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Επίσης, ο ΟΑΥ δεν θα καλύπτει το κόστος για υπηρεσίες οι οποίες «δεν είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες ως έγκυρες, βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χορήγηση φαρμάκου, δεν αναγνωρίζονται από την κλασική ιατρική, αφορούν σε τηλεϊατρική ή έχουν ήδη παρασχεθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος (αναδρομικά αιτήματα)».

Τέλος, αιτήματα που αφορούν σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, προσθετικά μέλη και οφθαλμικές προθέσεις θα συνεχίζουν να υποβάλλονται και να καλύπτονται από το υπουργείο Υγείας και όχι από τον ΟΑΥ.

Τελευταία αιτήματα στο υπουργείο Υγείας στις 19 Σεπτεμβρίου

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά του προγράμματος αποστολής στο εξωτερικό από το υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ, ο τομέας επιδοτούμενων ασθενών του Υπουργείου θα σταματήσει να δέχεται αιτήματα ασθενών στις 19 Σεπτεμβρίου.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, οπόταν και θα λειτουργήσει το πρόγραμμα υπό τον ΟΑΥ, το υπουργείο Υγείας θα δέχεται αιτήματα μόνο για τα επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, ο ΟΑΥ θα καλύπτει μόνο τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Οι μη δικαιούχοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Υγείας.