Για πρώτη φορά από τότε που η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά την ανεξαρτησία της με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, αλλάζει η ώρα πραγματοποίησής της. Σύμφωνα με πληροφορίες μας φέτος η στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ξεκινήσει δύο ώρες ενωτερίτερα απ’ ότι προηγουμένως, δηλαδή στις 9 το πρωί αντί στις 11.

Αιτία της επίσπευσης κατά δύο ώρες της έναρξης της στρατιωτικής παρέλασης είναι το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να ταξιδέψει για την Κοπεγχάγη για να συμμετάσχει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα.

Έτσι για πρακτικούς λόγους η Κύπρος αναγκάστηκε να αλλάξει την ώρα των εορτασμών προκειμένου να μπορέσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδη να είναι παρών στη σύνοδο της Κοπεγχάγης. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ζητήσει από άλλο ηγέτη της ΕΕ να τον εκπροσωπήσει, μια συνήθης πρακτική που ακολουθείται από Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι μπορεί να απουσιάζουν από ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως λήφθηκε υπόψη ότι σε τρεις μήνες η Κύπρος θα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου επιβάλλεται να είναι παρούσα στη σύνοδο, καθώς θα θέματα που θα συζητηθούν θα βρίσκονται στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας.