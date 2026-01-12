Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο στρατόπεδο Πάτροκλου Κόκκινου στη Μοσφιλωτή, την έδρα της 195 Πυροβολαρχίας Παρατηρήσεως (ΠΠΑΡ), η επίσημη τελετή παρουσίασης των νέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών H-10 Poseidon, της κυπριακής εταιρείας Swarmly Aero.

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων μέλη της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής και του Υπουργείου Άμυνας. Η τελετή ξεκίνησε με Τρισάγιο, ακολούθησαν ομιλίες από τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροβολικού και τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε μικρή επίδειξη πτήσης του νέου drone.

Δείτε βίντεο:

Κατά την ομιλία του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας για την πολύτιμη αυτή προσφορά, η οποία αποτελεί σημαντική επένδυση στην εθνική ασφάλεια και έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας εγχώριας παραγωγής αμυντικών συστημάτων και της προοπτικής ανάπτυξης της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας».

Εξήγησε πως «το μη επανδρωμένο αερόχημα Poseidon αξιοποιείται ήδη σε πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο της Ουκρανίας και έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, υψηλής έντασης επιχειρησιακού περιβάλλοντος».

Όπως είπε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς «στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, η ισχύς του Πυροβολικού δεν προσδιορίζεται μόνο από το διαμέτρημα ή το βεληνεκές, αλλά από τη δυνατότητα ταχείας και ακριβούς στοχοποίησης και την πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου πληροφορίες. Η επιχειρησιακή ένταξη του Poseidon στην Πυροβολαρχία Παρατηρήσεως της Διοικήσεως Πυροβολικού, συμβάλλει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε.

Οι δυνατότητες του κυπριακού drone

Η Διοίκηση Πυροβολικού παρέλαβε δύο drones του τύπου, από την εταιρεία Swarmly, υπό τη μορφή δωρεάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα μέσα τα οποία μπορούν να πετούν σε ύψος 5 χιλιομέτρων και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων, ημέρα και νύχτα κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι σε θέση να πραγματοποιούν αποστολές παρατήρησης, κατάδειξης αλλά και διόρθωσης στόχων.

Το H-10 Poseidon διαθέτει τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προς όλες τις Πυροβολαρχίες της Εθνικής Φρουράς, παρέχοντας ακριβή εικόνα για τη θέση και την κίνηση στόχων στο έδαφος. Πρόκειται για επιχειρησιακή ικανότητα που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στο οπλοστάσιο του στρατεύματος και αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο συντονισμού, στοχοποίησης και άμεσης αντίδρασης των μονάδων πυροβολικού.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τους κατασκευαστές, το drone εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή παρατηρησιμότητα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο έως και πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί από εχθρικές δυνάμεις. Το πολύ περιορισμένο θερμικό του ίχνος μειώνει δραστικά τις πιθανότητες εντοπισμού από αισθητήρες υπερύθρων, ενώ η σχεδίασή του περιορίζει την αντανάκλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του από εχθρικά ραντάρ.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο το αεροδυναμικό σχήμα όσο και ο χρωματισμός του, τα οποία έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη μείωση της ορατότητας. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν το drone σχεδόν «αόρατο», όχι μόνο στο γυμνό μάτι αλλά και στα σύγχρονα μέσα επιτήρησης και παρατήρησης, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα αυξημένης απειλής.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενσωματώνει προηγμένη εσωτερική σουίτα συστημάτων anti-jamming και anti-spoofing, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά την ανθεκτικότητά του απέναντι σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προσπάθειες παραπλάνησης των συστημάτων πλοήγησης. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η αναχαίτιση του μέσω μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Παρότι το drone διαθέτει δυνατότητα πλοήγησης μέσω GPS, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση παρεμβολής ή αλλοίωσης σήματος, να απενεργοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα και να συνεχίσει την πτήση αξιοποιώντας εναλλακτικά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης.

Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές drone της Ευρώπης

Η εταιρεία Swarmly, έχει προμηθεύσει τον Ουκρανικό Στρατό με πέραν των 200 H-10 Poseidon, μέχρι σήμερα, ενώ πραγματοποίησε εξαγωγές και στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Gary Rafalovsky, αυτές οι εξαγωγές την καθιστούν ως τη μεγαλύτερη εξαγωγέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, από ευρωπαϊκό κράτος σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία αλλά και για τη χώρα συνολικά, καθώς ενισχύεται ουσιαστικά η παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη. Η συγκεκριμένη επιτυχία καταδεικνύει ότι η εγχώρια τεχνογνωσία μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα χώρες με μακρά και εδραιωμένη ισχύ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, διεκδικώντας ρόλο σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και προηγμένων τεχνολογιών.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες προοπτικές για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπράξεις και ερευνητικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της χώρας και τη διασύνδεσή της με κρίσιμες αλυσίδες παραγωγής και καινοτομίας.

Δείτε τις εικόνες: