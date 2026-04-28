Έξω από το στάδιο Ελευθερία, όπου το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε το Παγκύπριο Συνέδριο του ΔΗΣΥ με τίτλο «Η επόμενη μέρα» για στήριξη της υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου, καθόταν ένα μικρό παιδάκι και πωλούσε μικρά γατάκια και σκυλάκια. «Πάρτε κυρίες και κύριοι, ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι. Είναι καθαρόαιμα συναγερμικά και στηρίζουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου», έλεγε.

Δέκα μέρες αργότερα, το ίδιο παιδάκι, καθόταν έξω από μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων όπου πραγματοποιούσε προεκλογική συγκέντρωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης και πωλούσε πάλι μικρά γατάκια και σκυλάκια. «Πάρτε κυρίες και κύριοι ένα σκυλάκι, ή ένα γατάκι. Είναι η δύναμη που μας ενώνει και στηρίζουν με θέρμη το Νίκο Χριστοδουλίδη», έλεγε. Πλησίασε το μικρό παιδάκι ένας δημοσιογράφος που το είχε δει και στο στάδιο Ελευθερία δέκα μέρες προηγουμένως και του λέει: «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Πριν δέκα μέρες έλεγες ότι τα γατάκια και τα σκυλάκια σου ήταν καθαρόαιμα συναγερμικά και στηρίζουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Σήμερα άλλαξες τροπάρι και λέεις ότι είναι η δύναμη που μας ενώνει και στηρίζουν με θέρμη το Νίκο Χριστοδουλίδη; Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο»; Η απάντηση του μικρού άφησε άφωνο το δημοσιογράφο: «Δεν κοροϊδεύω κανένα κύριε. Τα γατάκια και τα σκυλάκια άνοιξαν τώρα τα μάτια τους».

Η ιστορία αυτή είναι παράφραση ενός ανεκδότου που είπε κάποτε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν, αλλά ισχύει αυτό που πρέπει να κάνει ο ΔΗΣΥ: να ανοίξει η ηγεσία του κόμματος τα μάτια της, να αφήσει τα αγκρίσματα μικρού παιδιού που του πήραν το παιχνιδάκι και να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, συμμετέχοντας ακόμα και στο κυβερνητικό σχήμα.

Σε τί διαφωνεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την πολιτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Διαφωνεί στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομική, στο μεταναστευτικό, στην παιδεία, στην κοινωνική πολιτική, στο Κυπριακό, στην άμυνα, στον τομέα της υγείας; Πού διαφωνεί; Αν εξαιρέσουμε την ισχνή μειοψηφία των ναινενιστών, αυτών που ζητούν συνεχώς υποχωρήσεις «για να βοηθηθεί ο Ερχιουρμάν» ώστε να επιτευχθεί μια λύση, «λύση να’ναι και ό,τι νά’ ναι», δεν υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ βάζει πλάτες για να ψηφιστεί η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνητικών νομοσχεδίων.

Έχουν αγκριστεί ορισμένοι γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόλμησε να διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας παρακάμπτοντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον κατηγορούν για αποστασία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ΔΕΝ αποστάτησε από τις αρχές και τις αξίες του ΔΗΣΥ. Αντίθετα, τις υπερασπίστηκε, σε αντίθεση με την υπό τον Αβέρωφ Νεοφύτου ηγεσία της παράταξης και συγκράτησε τη μεγάλη μερίδα των συναγερμικών που έφευγαν απογοητευμένοι από την πολιτική των άτακτων υποχωρήσεων και της προσέγγισης με το ΑΚΕΛ. Ποιος πατριώτης συναγερμικός μπορεί να ξεχάσει την εγκληματική συνεργασία με το ΑΚΕΛ και την ψήφιση του «Νόμου Ακκιντζή» για να μη γίνεται καμία αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα; Μήπως θα πρέπει να καταργήσουμε και τους εορτασμούς της 1ης Απριλίου και να μην αναφερόμαστε στον αγώνα της ΕΟΚΑ επειδή ενοχλείται η τουρκοκυπριακή πλευρά;

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023, τουλάχιστον το ένα πέμπτο των συναγερμικών στήριξαν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ στο δεύτερο γύρο, παρά το γεγονός ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου υποστήριζε με θέρμη τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ και το μητρώο των μελών του κόμματος βρέθηκε στην Εζεκία Παπαϊωάννου, η συντριπτική πλειοψηφία των συναγερμικών ψήφισε Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τέσσερεις στους δέκα συναγερμικούς επιθυμούν υποψηφιότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη και στις εκλογές του 2028. Παράλληλα, το ένα τρίτο των ψηφορόρων ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα στηρίζουν, είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ενώ σχεδόν 40% «δεν είναι και τόσο ικανοποιημένοι» που σημαίνει ότι είναι μεν ικανοποιημένοι, αλλά περιμένουν περισσότερα. Και αυτό σε αντίθεση με την αυθαίρετη και τελείως λανθασμένη ερμηνεία των δημοσκόπων που τοποθετούν το «όχι και τόσο ικανοποιημένος» στα αρνητικά. Είναι απλά Ελληνικά.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΔΗΣΥ και η ηγεσία του πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους, να βάλουν το συμφέρον της χώρας, αλλά και της παράταξης, πάνω από τα αγκρίσματα της ισχνής μειοψηφίας των ναινετιστών και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Διαφορετικά θα καταντήσουν το ΔΗΣΥ πολιτικό μικρομάγαζο. Η απώλεια 40.000 ψήφων μέσα σε 10 χρόνια δείχνει τη λάθος πορεία. Ανοίξετε, λοιπόν, τα μάτια σας!

*Πολιτικός Επιστήμονας / Δημοσιογράφος