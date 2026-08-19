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Τις πλήρεις, συμβατικά συμφωνημένες ποσότητες αργού πετρελαίου θα διαθέσει τον Σεπτέμβριο η Saudi Aramco σε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια, μετριάζοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής εν μέσω των διαταραχών στις ροές από τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το Bloomberg, τουλάχιστον τρεις Ευρωπαίοι αγοραστές θα παραλάβουν το σύνολο των ποσοτήτων που είχαν ζητήσει για τον επόμενο μήνα.

Δύο διυλιστήρια θα παραλάβουν το πετρέλαιο από το αιγυπτιακό λιμάνι Sidi Kerir, στη Μεσόγειο. Στον τρίτο αγοραστή προσφέρθηκαν τρεις επιλογές: παραλαβή από το Sidi Kerir, από το σαουδαραβικό λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα ή μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα ανοικτά της Μάλτας.

Ανακούφιση για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Οι πλήρεις κατανομές προσφέρουν ανακούφιση στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς η διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένη, περιορίζοντας τις ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια είχαν ήδη δεχθεί σημαντικό πλήγμα στην τροφοδοσία τους τον προηγούμενο μήνα, όταν μειώθηκαν αισθητά τα φορτία CPC Blend, μιας από τις βασικές πηγές αργού πετρελαίου για την περιοχή, μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Aramco ενημέρωσε τους Ευρωπαίους πελάτες της για τις κατανομές περίπου μία εβδομάδα αργότερα από το συνηθισμένο. Η καθυστέρηση σημειώθηκε εν μέσω των εχθροπραξιών στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τη συνήθη εφοδιαστική λειτουργία της Σαουδικής Αραβίας.

Πριν από την ανακοίνωση, αρκετοί έμποροι ανησυχούσαν ότι οι αγοραστές στην Ασία θα μπορούσαν να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες από το Sidi Kerir, αφήνοντας λιγότερα διαθέσιμα φορτία για την ευρωπαϊκή αγορά.

Αντιδράσεις από Ασιάτες αγοραστές

Η Aramco είχε ενημερώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τους πελάτες της στην Ασία για τις ποσότητες που θα παραλάβουν. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς αντιδρούν στο αίτημα της εταιρείας να παραλάβουν φορτία από το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι απειλές των Χούθι στην Υεμένη έχουν δυσκολέψει την εξεύρεση πλοίων που είναι πρόθυμα να προσεγγίσουν το λιμάνι, αυξάνοντας το ρίσκο και περιπλέκοντας τη μεταφορά των φορτίων.

Οι συνεχιζόμενες διαταραχές αναγκάζουν τη Saudi Aramco να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης και μεταφοράς του πετρελαίου της, καθώς οι δύο κύριες εξαγωγικές διαδρομές της —μέσω των Στενών του Ορμούζ και μέσω του Yanbu— καθίστανται ολοένα πιο επικίνδυνες.

Μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο

Η σαουδαραβική εταιρεία προσφέρει πλέον φορτία και μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, από τοποθεσίες όπως το Sohar στον Κόλπο του Ομάν.

Η πρακτική αυτή δείχνει ότι η Σαουδική Αραβία αναζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διακίνηση των φορτίων της, ακολουθώντας λύσεις που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Capital.gr