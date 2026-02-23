Στον Κόλπο της Σούδας στην Κρήτη κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας , το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο πλοίο του είδους του παγκοσμίως.

Η άφιξή του στην Κρήτη εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης παρουσίας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Το αεροπλανοφόρο, πρώτο της ομώνυμης κλάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan.

Η ναυπήγησή του έγινε το 2009 και η καθέλκυση του το 2013. Εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου του 2017 και έχει πλήρωμα 4.500 άτομα. Το μήκος του είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων, ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων μεταξύ των οποίων:

F-35C Lightning II

F/A-18E/F Super Hornet

EA-18G Growler (ηλεκτρονικός πόλεμος)

E-2D Advanced Hawkeye (έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου)

Ελικόπτερα MH-60R/S

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Ουάσιγκτον έχει στείλει μέχρι αυτή τη στιγμή 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή: ένα αεροπλανοφόρο -το Abraham Lincoln-, εννέα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει ξανά δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή τον Ιούνιο του 2025 κατά τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πλοίο USS G. Ford πέρασε την Παρασκευή το Στενό του Γιβραλτάρ και αναμένεται να ναυλοχήσει στη Σούδα έως την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανεφοδιασμού και να δοθεί χρόνος ανάπαυσης στο πλήρωμα.

Η άφιξη του στη Σούδα συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η Κρήτη παραμένει κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνωστισμός μαχητικών F-35 στο αεροδρόμιο της Σούδας

Εκτός από τα πολεμικά πλοία, συνεχίζονται και οι μετακινήσεις αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών προς την Μέση Ανατολή καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ το Σάββατο, την οποία συνοδεύει και με βίντεο ένας μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων βρίσκονται στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece.



It arrived at Souda Bay on Crete for a port visit. pic.twitter.com/NIDa5BzzdI — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026

