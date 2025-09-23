Λίγο η πίεση του πολιτικού σκηνικού, λίγο η πολιτική έκθεση και λίγο η απειρία έδωσαν λαβή για να βρεθεί υπό κατηγορία το ΑΛΜΑ. Η αναφορά σε «κλειστή λέσχη αποφοίτων του English School» στην ανακοίνωση του Κινήματος, με την οποία επιχείρησε να απαντήσει στον ΔΗΣΥ για την κριτική στην τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πυροδότησε νέο γύρο αντιδράσεων. Στο χορό, μετά την Πινδάρου, μπήκε και το ΔΗΚΟ, ενώ μεγάλη συζήτηση προκάλεσε το θέμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη του κινήματος ΑΛΜΑ προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι η αναφορά δεν αφορούσε το σχολείο, αλλά την ηγεσία του ΔΗΣΥ και την αντίδρασή της.

Τοξικότητα, απαξίωση, διχαστικός λόγος και ο Καραολής

Η ανακοίνωση του κινήματος ΑΛΜΑ προκάλεσε έντονες τοποθετήσεις από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με τον πρώτο να αναφέρεται σε τοξικό και διχαστικό λόγο και τον δεύτερο σε απαξίωση.

«Η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και έντονη, είναι απόλυτα θεμιτή. Η αντικατάστασή της όμως από έναν τοξικό και διχαστικό λόγο με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, που οικοδομούν ρητορική μίσους, είναι απολύτως καταδικαστέα και επικίνδυνη. Ενδεικτικό της τοξικότητας και του διχαστικού του λόγου αποτελεί η συμπερίληψη – σε μόλις μία ανακοίνωση – αναφορών όπως “εθνοκάπηλη ηγεσία”, “φαρισαίοι της Βίβλου”, “υποκριτικός πατριωτισμός”», ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Το κόμμα πρόσθεσε ότι «καταφέρεται επίσης με μένος και υποτιμά τον πατριωτισμό των αποφοίτων της Αγγλικής Σχολής και των βρετανικών πανεπιστημίων. Την ίδια στιγμή θεωρεί εκ προοιμίου ως εχθρικό το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα ιστορικό ίδρυμα στο οποίο σπούδασαν δωρεάν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».

Η Πινδάρου έκανε επίσης λόγο για ρητορική μίσους, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κανονικοποιήσει τη δημόσια χρήση προσβλητικού λόγου. «Καλούμε τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ανακαλέσει αμέσως και να απολογηθεί για τη ρητορική μίσους που εκπέμπει η ανακοίνωσή του», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ΔΗΚΟ, το οποίο τόνισε ότι τις τελευταίες μέρες το ΑΛΜΑ «έχει επιδοθεί σε επιθέσεις εναντίον ενός ελληνικού πανεπιστημίου που πρόσφερε δωρεάν σπουδές σε χιλιάδες Κύπριους φοιτητές».

«Για ακόμη μία φορά το ΑΛΜΑ επιλέγει την οδό της απαξίωσης και της διχόνοιας, στοχεύοντας θεσμούς που τίμησαν και στήριξαν επί δεκαετίες τον κυπριακό λαό», ανέφερε το κόμμα, προσθέτοντας ότι είναι «τουλάχιστον θλιβερό ένα κόμμα να υποτιμά και να απαξιώνει τους αποφοίτους συγκεκριμένου σχολείου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υστερούν σε “ελληνικότητα” και πατριωτισμό».

«Αναρωτιόμαστε, ο Μιχαλάκης Καραολής, που ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής και ήρωας της ΕΟΚΑ, ήταν λιγότερο πατριώτης από τους ηγήτορες του ΑΛΜΑ; Οι εμμονές και οι ακρότητες είναι κακοί σύμβουλοι στην πολιτική και ζημιογόνοι για το δημόσιο συμφέρον», κατέληξε το ΔΗΚΟ.

Η αρχή της αντιπαράθεσης

«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ, ως λέσχη αποφοίτων του English School και των βρετανικών πανεπιστημίων, αυτοί που ψήφισαν τον νόμο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ ονομάζονται “ξένα πανεπιστήμια”, σήμερα πουλάνε ελληνικότητα και εθνικοφροσύνη». Αυτή ήταν η επίμαχη αναφορά του ΑΛΜΑ που προκάλεσε την αντίδραση ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, με την οποία απαντούσε σε ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκ των ιδρυτών του κινήματος ΑΛΜΑ. «Με έκπληξη και αγανάκτηση διαβάσαμε την τοποθέτηση του συνιδρυτή του Κινήματος ΑΛΜΑ, κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος χαρακτήρισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως “ξένο Πανεπιστήμιο”. Θυμίζουμε στον κ. Χριστοφίδη και στο Κίνημά του ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε για δεκαετίες το πνευματικό καταφύγιο των Κυπρίων. Εκεί μορφώθηκαν γενιές επιστημόνων, δασκάλων, γιατρών, δικηγόρων και πνευματικών ανθρώπων που στήριξαν και αναγέννησαν την Κύπρο. Και όλα αυτά με δωρεάν εκπαίδευση και ανοιχτές πόρτες, χωρίς καμία διάκριση», είχε αναφέρει το κόμμα.

Η αρχική τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην ανάρτησή του, από την οποία ξεκίνησε η συζήτηση, ήταν η εξής: «Το Ελένειο είναι το εμβληματικό σχολείο της πρωτεύουσας. Ως πρύτανης προσπάθησα πολύ να το λειτουργήσει το Παν/μιο Κύπρου ως πειραματικό. Μάταια! Σήμερα, με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου και με έναν πρόεδρο να συμπεριφέρεται ως νομάρχης, “δωρίζεται” σε ξένο Πανεπιστήμιο. Ντροπή!».