Επανέρχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός συντηρώντας την χθεσινή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο ΔΗΣΥ τον κατηγορεί για τοξικό, διχαστικό λόγο με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ τον καλεί να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τη ρητορική μίσους που εκπέμπει η χθεσινή του ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε στη χθεσινή πολιτική μας αντιπαράθεση με τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και έντονη, είναι απόλυτα θεμιτή. Η αντικατάστασή της όμως από έναν τοξικό και διχαστικό λόγο με υβριστικούς χαρακτηρισμούς που οικοδομούν ρητορική μίσους, είναι απολύτως καταδικαστέα και επικίνδυνη.

Ενδεικτικό της τοξικότητας και του διχαστικού του λόγου αποτελεί η συμπερίληψη – σε μόλις μια ανακοίνωση – αναφορών, όπως, «εθνοκάπηλη ηγεσία», «φαρισαίοι της Βίβλου», «υποκριτικός πατριωτισμός».

Καταφέρεται επίσης με μένος και υποτιμά τον πατριωτισμό των αποφοίτων της Αγγλικής Σχολής και των Βρετανικών πανεπιστημίων.

Την ίδια στιγμή θεωρεί εκ προοιμίου ως εχθρικό το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα ιστορικό ίδρυμα στο οποίο σπούδασαν δωρεάν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κανονικοποιήσει τη ρητορική μίσους και τη δημόσια χρήση προσβλητικού λόγου για κανένα συμπολίτη μας.

Καλούμε τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ανακαλέσει αμέσως και να απολογηθεί για τη ρητορική μίσους που εκπέμπει η χθεσινή του ανακοίνωση».