Η ανάρτηση τέως πρύτανη και εν των συνιδρυτών του «Άλματος», Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για την παραχώρηση του «Ελένειου» στο Καποδιστριακό εμπεριείχε και μια δόση πικρίας γιατί ένα ανάλογο αίτημα που είχε κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε απορριφθεί. Η αναφορά του σε «ξένο πανεπιστήμιο» άναψε τη θρυαλλίδα αντιπαράθεσης με τον ΔΗΣΥ, με το «Άλμα» μιλά για την «εθνοκάπηλη ηγεσία» του Συναγερμού.

Η ανάρτηση του Χριστοφίδη

Ο Κ. Χριστοφίδης με ανάρτησή του στο «Χ» είχε γράψει: «Το Ελένειο είναι το εμβληματικό σχολείο της πρωτεύουσας. Ως Πρύτανης προσπάθησα πολύ να το λειτουργήσει το Παν/μιο Κύπρου ως πειραματικό. Μάταια! Σήμερα, με παρέμβαση του αρχιεπίσκοπου και με έναν πρόεδρο να συμπεριφέρεται ως νομάρχης “δωρίζεται” σε ξένο Πανεπιστήμιο. Ντροπή!».

Αποτελεί προσβολή, το σχόλιο του ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ με ανακοίνωσή του εξέφρασε «έκπληξη και αγανάκτηση» διαβάζοντας την τοποθέτηση του συνιδρυτή του κινήματος Άλμα, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος χαρακτήρισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως «ξένο Πανεπιστήμιο».

Συνεχίζοντας ο ΔΗΣΥ υπενθυμίζει «στον κ. Χριστοφίδη και στο Κίνημά του ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε για δεκαετίες το πνευματικό καταφύγιο των Κυπρίων. Εκεί μορφώθηκαν γενιές επιστημόνων, δασκάλων, γιατρών, δικηγόρων και πνευματικών ανθρώπων που στήριξαν και αναγέννησαν την Κύπρο. Και όλα αυτά, με δωρεάν εκπαίδευση και ανοιχτές πόρτες, χωρίς καμία διάκριση».

Περαιτέρω υποστηρίζει πως «το να αποκαλείται σήμερα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «ξένο», αποτελεί προσβολή όχι μόνο για το ίδιο το ίδρυμα αλλά και για την κοινή μας ιστορική πορεία Ελλάδας – Κύπρου και τους δεσμούς παιδείας που μας ενώνουν. Η δήλωση αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Χριστοφίδη και το Άλμα, αποκαλύπτοντας πολιτική μικρότητα, ασέβεια και έλλειψη ιστορικής μνήμης». Τέλος υπογραμμίζει πως «η κοινωνία δεν ξεχνά ποιοι στάθηκαν δίπλα στην Κύπρο στα δύσκολα χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι θεσμός-φάρος για τον Ελληνισμό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το υποβιβάζει».

Υποκριτικός πατριωτισμός και εθνοκαπηλία

Το «Άλμα» αντεπιτέθηκε έντονα και με χαρακτηρισμούς απαντώντας στον ΔΗΣΥ την ηγεσία του οποίου κατηγόρησε ότι «επιδεικνύει τον υποκριτικό πατριωτισμό της». Και συνεχίζοντας αναφέρει: «Όπως οι Φαρισαίοι της Βίβλου επιδεικνύουν με κάθε ευκαιρία τον ευσεβισμό τους (όχι την ευσέβειά τους), έτσι και η εθνοκάπηλη ηγεσία του ΔΗΣΥ, αναφερόμενη σε ανάρτηση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Χριστοφίδη, για την προνομιακή μεταχείριση του Πανεπιστημίου Αθηνών από το κράτος, επιδεικνύει τον υποκριτικό πατριωτισμό της (όχι την αγάπη της για το έθνος)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια που θα δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, ως τριτοβάθμια ιδρύματα ξένης χώρας είναι, φυσικά, ξένα πανεπιστήμια, όπως ξένα είναι τα κυπριακά πανεπιστήμια που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα», σημειώνει μεταξύ άλλων το Άλμα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το «να προικοδοτούνται με οικήματα και άλλως πως συγκεκριμένα πανεπιστήμια, όπως λ.χ. το ΕΚΠΑ, ενώ, συγχρόνως, να δένονται τα χέρια των κυπριακών δημοσίων πανεπιστημίων, συνιστά αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση, η οποία διαστρέφει τον ανταγωνισμό».

Η «λέσχη αποφοίτων του English School» και ο νόμος

Σύμφωνα με το «Άλμα» «η ηγεσία του ΔΗΣΥ, ως λέσχη αποφοίτων του English School και των βρετανικών πανεπιστημίων, αυτοί που ψήφισαν τον νόμο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ ονομάζονται «ξένα πανεπιστήμια», σήμερα πουλάνε ελληνικότητα και εθνικοφροσύνη. Ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι των οποίων η κυβέρνηση πουλούσε «χρυσά» διαβατήρια σε πλούσιους αλλοδαπούς, οι ίδιοι πολιτικοί που εξαχρείωσαν τους θεσμούς και δυσφήμησαν διεθνώς τη χώρα με την ανοχή ή την ενθάρρυνση της διαφθοράς».

Ο αρχηγός του «Άλματος», Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με ανάρτησή του στο «Χ» υπενθυμίζει στην ηγεσία του ΔΗΣΥ πως ο νόμος που ψήφισε η Βουλή αναφέρεται στο ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ ως «ξένα πανεπιστήμια» προβαίνοντας και σε ανάρτηση του σχετικού νομοθετήματος. Συγκεκριμένα ανέφερε:

Τελικά η ηγεσία του ΔΗΣΥ έχασε εντελώς την ντροπή. Ψήφισαν νόμο που ονομάζουν το ΕΚΠΑ και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) “ξένα πανεπιστήμια” και τώρα ήρθαν να πουλήσουν σε μας ελληνικότητα. Να τους θυμίσω ότι, σε αντίθεση με την ηγεσία τους, σπούδασα στο ΕΜΠ και στο ΕΚΠΑ. Οι απόφοιτοι του English School και των βρετανικών πανεπιστημίων δεν έχουν έρεισμα να ζητούν από μένα διαπιστευτήρια ελληνικότητας. Αυτή είναι η επιτομή του λαϊκισμού. ΥΓ: Για την ιστορία, στο Ελένειο ήταν δάσκαλος για 2 χρόνια (1961-63) ο πατέρας μου».

8-0 για ανάρμοστη συμπεριφορά

Τα όσα το «Άλμα» και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποστήριξαν δεν προσπεράστηκαν από την Πινδάρου η οποία ήταν με τη σειρά της έντονη στην απάντησή της. Ο ΔΗΣΥ απέρριψε «κατηγορηματικά τη νέα εμμονική επίθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του «Άλματος», που προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν και να στιγματίσουν ανθρώπους ανάλογα με την εκπαίδευση τους, σπέρνοντας τον διχασμό γι άλλη μια φορά στην κοινωνία.

Που εμφανίζονται ως αυτόκλητοι διώκτες της διαφθοράς, ενώ η ανάρμοστη συμπεριφορά τους έχει ήδη κριθεί με ψήφους 8-0 από το ανώτατο συνταγματικό όργανο της Πολιτείας μας, το Δικαστήριο».

Συνεχίζοντας δε με ένταση ο ΔΗΣΥ διαμηνύει: «Εμείς είμαστε σαφείς: Για όποιον υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς, να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, την οποία σεβόμαστε απόλυτα. Όσοι έχουν ήδη καταδικαστεί δεν δικαιούνται να κουνάνε το δάχτυλο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η κοινωνία γνωρίζει ποιοι υπηρετούν τους θεσμούς με υπευθυνότητα και ποιοι περιορίζονται σε υποκριτικά κηρύγματα».