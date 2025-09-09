Η είδηση από τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος απόψε ήταν η ανακοίνωση από μέρους του βουλευτή Λάρνακας, Χρίστου Ορφανίδη, πως δεν θα επαναδιεκδικήσει εκλογή. Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε, κατά τον ίδιο, να ενισχύσει τις επιφυλάξεις που εξέφρασε και δημόσια για το ενδεχόμενο μεταγραφής στο ΔΗΚΟ του Ανδρέα Αποστόλου.

Πάντως, το θέμα Αποστόλου δεν μονοπώλησε της συνεδρία, αν και αρκετά από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου έκαναν αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να μην είναι αρνητική. Επιφυλάξεις υπάρχουν και εκφράστηκαν κατά τη συνεδρία.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, στην τοποθέτησή του σημείωσε πως οι επαφές με τον Αποστόλου αλλά και άλλα άτομα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος συνεχίζονται και δεν υπάρχει κατάληξη.

Η αποψινή συνεδρία του συλλογικού οργάνου του ΔΗΚΟ αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση. Αυτό που τονίστηκε είναι ότι το ΔΗΚΟ αποτελεί σταθεροποιητικό πυλώνα για την Κυβέρνηση και ο ρόλος του είναι καθοριστικός, τόσο για την παραγωγή πολιτικής μέσω νομοσχεδίων που κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και για την ψήφιση των νομοσχεδίων από τη Βουλή. Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αναδειχθεί και από μέρους της Κυβέρνησης ο ρόλος και η συμβολή του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υπέδειξε, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, πως οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτελούν μια πολύ κρίσιμη μάχη που πρέπει να δώσει το ΔΗΚΟ και όλοι μαζί πρέπει να παλέψουν ενάντια στους λαϊκιστές και δημαγωγούς.

Στη συνεδρία έγινε αποτύπωση του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού, με ιδιαίτερη αναφορά στην απαξίωση που διαπιστώνεται από μέρους της κοινωνίας έναντι των πολιτικών κομμάτων, και ιδιαίτερα των παραδοσιακών.

Έγινε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη για επικοινωνιακό και οργανωτικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να φτάνουν καλύτερα τα μηνύματα του κόμματος στους πολίτες. Την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται να καταρτιστεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.