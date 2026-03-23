Μέχρι τον Ιούνιο θα μπορεί ο Έφορος Φορολογίας να εγκρίνει ειδικά σχέδια φορολογικών κινήτρων για τις εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, η οποία συζητήθηκε τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα μακροχρόνια σχέδια κινήτρων μέσω παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών λειτουργούσαν από Κύπριους εργοδότες και πριν από την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, κατά την αλλαγή του νόμου περί Φορολογίας του Εισοδήματος δεν ήταν γνωστές οι προϋποθέσεις υπαγωγής των συγκεκριμένων σχεδίων στον ειδικό τρόπο φορολόγησης. Με την πρόταση νόμου παρέχεται στον Έφορο Φορολογίας η εξουσία να εγκρίνει σχέδια κινήτρων τα οποία υφίσταντο κατά τον χρόνο θέσπισης του ειδικού τρόπου φορολόγησης, νοουμένου ότι προβλέπουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τριών ετών, η οποία λήγει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, ανεξαρτήτως των λοιπών προϋποθέσεων.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, συμφώνησε με την πρόταση νόμου. Όπως είπε, οι εταιρείες τεχνολογίας επειδή έχουν σχέδια που είναι σε εξέλιξη με την πρόταση νόμου, η Βουλή πρέπει να διευκολύνει τα παλαιά σχέδια. Σύμφωνα με τον Έφορο, με την πρόταση θα του δοθεί ευχέρεια να εγκρίνει τον Ιούνιο τα συγκεκριμένα σχέδια. Υπέδειξε πως οι εταιρείες τεχνολογίας επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή και είναι εύκολο να μετακινηθούν από την Κύπρο.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε πως συνάδει με το Σύνταγμα η πρόταση νόμου.