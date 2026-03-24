Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου επισκέφθηκε τον ΕΟΑ Πάφου, όπου έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και τον Γενικό Διευθυντή, Νικόλα Πάπαλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πιττοκοπίτης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των ξενοδόχων σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στα μέτρα εξοικονόμησης νερού, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Υπουργείο.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξέφρασαν την προθυμία τους να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των μέτρων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου. Παράλληλα, εκφράστηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης.