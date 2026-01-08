Παράνομη χαρακτηρίζει εμμέσως πλην σαφώς η συντεχνία «Ισότητα» την απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, να αλλάξει το ωράριο των αστυνομικών που δούλευαν με καθεστώς βάρδιας 12Χ36.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της εν λόγω συνδικαλιστικής οργάνωσης, Νίκος Λοϊζίδης, μιλώντας χθες στην ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα Σε Μέρα» είπε πως η ηγεσία της αστυνομικής Δύναμης με βάση τη σχετική νομοθεσία έπρεπε να οδηγήσει την απόφασή της στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση, πριν την θέσει σε εφαρμογή από 1/1/2026.

Αφού πρώτα ο συνδικαλιστής της Αστυνομίας επικαλέστηκε τον Περί Αστυνομίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 13, υπέδειξε πως «λέει ότι ο αρχηγός Αστυνομίας παίρνει στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις ώρες καθήκοντος αστυνομικών τις εισηγήσεις του για έγκριση για να γίνουν κανονισμοί. Αυτό δεν έγινε. Έχουμε υπέρβαση εξουσίας».

Απαντώντας σε ερωτήματα του δημοσιογράφου, Τάσου Χριστοδούλου, είπε ότι ενώπιόν του έχει γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους της συντεχνίας του. Σε επισήμανση κατά πόσον υποστηρίζει ότι έχει παρανομήσει ο αρχηγός Αστυνομίας, ο κ. Λοϊζίδης είπε επί λέξει: «Εγώ λέω ότι έχει γίνει υπέρβαση εξουσίας, ultra vires».

Στη συνέχεια των τοποθετήσεών του ανέφερε ότι αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών θα έρθει στην Κύπρο περί τα τέλη του τρέχοντος μήνα για συναντήσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως θα γίνουν διαβήματα για να ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις εξελίξεις, ομάδες του ευρωκοινοβουλίου και πολιτικά κόμματα στην Κύπρο.

Είπε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Ενημερώθηκα χθες και ενημερώνω και τους τηλεθεατές σας και τον κόσμο, κατεβαίνει η EUROCOP στην Κύπρο τον Ιανουάριο. Με ενημέρωσαν χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Έρχονται στην Κύπρο. Θα στείλουν αντιπροσωπεία για διεργασίες και συναντήσεις. Θα ενημερώσουν πρώτα απ΄ όλα το EPP, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για τη συμπεριφορά του υπουργού και του αρχηγού εναντίον των αστυνομικών με την αποκοπή των ημεραργιών. Θα ενημερώσουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρωβουλής και από εκεί και πέρα έρχονται για συναντήσεις. Θα υπάρξει ίσως και συνέντευξη Τύπου για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς (…)».

Ο Νίκος Λοϊζίδης σχολίασε και το εμπιστευτικό σημείωμα της ηγεσίας της αστυνομικής Δύναμης για το νέο ωράριο που αποκάλυψε την περασμένη Τρίτη ο «Φ». Μέσω του εμπιστευτικού εγγράφου καλούνταν οι αρμόδιοι ανώτεροι αξιωματικοί να ενημερώσουν γραπτώς ποιοι από τους 1.000 επηρεαζόμενους αστυνομικούς λόγω ιδιαίτερων συνθηκών θα εξαιρεθούν από τη νέα αλλαγή ωραρίου (11ωρο αντί 12ωρο) και θα εργάζονται ώρες γραφείου (07:00 – 14:30).

Ο επικεφαλής του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος, θέλησε να υποδείξει ότι ενώ η αναδιοργάνωση προωθείται με άξονα ότι πρέπει να εξασφαλιστούν μεγαλύτερος αριθμός μελών της Δύναμης σε καθήκοντα αστυνόμευσης, προωθείται ταυτόχρονα η υπαγωγή μελών σε ώρες γραφείου. «Οδεύει σε γραφειακό προσωπικό η Αστυνομία αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αναδιάρθρωση;» σχολίασε χαρακτηριστικά.